“Mai senza di lui”: Spalletti in conferenza sceglie il suo insostituibile

Spalletti ha fatto capire che c’è un calciatore del Napoli che non vuole assolutamente perdere. Le parole del tecnico in conferenza stampa

L’allenatore Luciano Spalletti ha iniziato a parlare apertamente del suo futuro. L’occasione è stata la conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa vinta domenica pomeriggio al Maradona. Indicazioni molto chiare arrivate dal tecnico di Certaldo, che ha allontanato in maniera definitiva qualsiasi ipotesi di addio.

“Resto anche il prossimo anno”, ha ribadito in maniera molto netta e senza giri di parole. Vanno accantonate, quindi, tutte le ipotesi di un cambio di allenatore per questa estate. L’allenatore rimarrà al suo posto fino al termine della prossima stagione (salvo clamorose sorprese), visto che ha un altro anno di contratto. Poi tutto sarà da vedere. Ma intanto il toscano getta le premesse per la prossima stagione. Vorrebbe un Napoli più forte, con i calciatori più importanti tutti confermati. Già da sola, la partenza di Insigne non lo rende possibile. Per questo motivo la sensazione è che l’allenatore azzurro non voglia perdere altre pedine importanti. Una di queste si chiama David Ospina, ed è stato il portiere titolare in questa stagione.

Napoli, Spalletti non ha dubbi: vuole un rinnovo subito

“Io terrei tutti quelli che ho scelto di far giocare – ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa – e ci metterei dentro anche qualcun altro. Sono convinto che vada aumentata la forza della squadra”. Parole chiarissime, quelle di Luciano. Ha già incassato l’addio di Insigne, avrà il rinnovo di Mertens (che però ha fatto giocare pochissimo) ma evidentemente il rinnovo al quale tiene di più è quello di Ospina. La scelta dell’allenatore è stata chiara: Meret è stato relegato al ruolo di riserva, mentre il colombiano si è distinto benissimo con un rendimento tra i migliori del campionato.

Perderlo a zero sarebbe un peccato, ma ad oggi sembra che ci siano pochi margini per trovare un accordo. L’agente del portiere, infatti, ha fatto capire che l’addio di Ospina sembra quasi scontato. Probabile che le sue siano parole strategiche, ma ora tocca a De Laurentiis fare la prossima mossa.