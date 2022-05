“Saremo liberi”, l’agente allontana il rinnovo e fa tremare il Napoli

Intervistato dal quotidiano colombiano Semana, l’agente del calciatore del Napoli ha parlato del futuro del suo assistito

Il Napoli che verrà è alle prese con numerosi contratti in scadenza. La situazione più nota è quella relativa a Lorenzo Insigne, che ha già sancito il suo addio agli azzurri per andare a giocare nel Toronto. Diranno addio, sempre per fine contratto, anche Ghoulam e Malcuit. Restano, però, alcune situazioni incerte. Una di queste riguarda il futuro di David Ospina: il portiere colombiano è anche lui in scadenza il prossimo mese. La situazione che lo riguarda è curiosa, per non dire paradossale.

E’ il titolare del Napoli (quest’anno niente alternanza con Meret) eppure è a un passo dal dire addio alla squadra azzurra. Sembra strano, ma pare proprio che il colombiano possa salutare l’azzurro. Eppure è proprio ciò che fa intendere il suo agente, Lucas Jaramillo, che è stato intervistato dal quotidiano del suo paese Semana. Il procuratore ha parlato del futuro del suo assistito, parlando chiaramente della grossa possibilità di lasciare Napoli.

Le dichiarazioni sul futuro del portiere del Napoli lasciano sorpresi i tifosi

“Ci sono diversi discorsi avviati, ma dobbiamo aspettare ancora. Il nostro vantaggio è molto grande – ha detto l’agente – perché saremo liberi e possiamo scegliere l’opportunità migliore. Ovviamente dovremo scegliere il meglio per noi”. Parole che suonano proprio come un addio, e non resta altro che seguire gli sviluppi. Tra l’altro, il giornale colombiano cita Atalanta e Inter come possibilità per Ospina. Però un chiarimento va fatto: con i soliti benefici dovuti alla traduzione, l’agente ha parlato di una possibilità di cambiare squadra da giocatore libero solo dopo che il contratto di Ospina sarà scaduto.

Quindi è come se avesse parlato di un’evenienza futura. Insomma, un’ipotesi solo successiva a un mancato rinnovo con il Napoli. Ma va anche detto che l’agente non ha citato per nulla la possibilità di rinnovare con la squadra azzurra. Da qui la possibilità che un addio potrebbe effettivamente esserci, e di conseguenza i tifosi del Napoli sono preoccupati: il rischio di perdere il portiere titolare non è affatto escluso.