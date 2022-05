“Sto parlando con De Laurentiis”, la rivelazione di mercato infiamma i tifosi

Il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato, in cui c’è stata una rilevazione molto importante per i tifosi azzurri.

Dopo la vittoria di domenica contro il Genoa, il Napoli ha raggiunto anche l’obiettivo del terzo posto in classifica. Gli azzurri chiuderanno la stagione domenica, ore 12.30, in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta, ma l’interesse di tutti è già indirizzato verso la prossima sessione estiva del calciomercato. Mercato che porterà tanti cambiamenti tra le fila della squadra di Luciano Spalletti.

Se, infatti, il tecnico toscano rimarrà in panchina, tanti giocatori azzurri potrebbero lasciare il Napoli: da Koulibaly, passando per Fabian Ruiz e Zielinski, a Ospina e Victor Osimhen. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, quindi, ci sarà almeno un altro addio importante. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, però, non sono attivi solo dal punto di vista delle cessioni, considerando che il patron partenopeo ha già ufficializzato l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia.

Un altro nome accostato al Napoli è quello di Mathias Olivera del Getafe. Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino sinistro uruguaiano sarebbe molto vicino ma la società partenopea sta monitorando anche altri calciatori per sostituire in quel ruolo il partente Faouzi Ghoulam. Proprio su uno di questi obiettivi c’è stata una rivelazione molto importante per i tifosi del club partenopeo.

Napoli, il presidente dell’Empoli su Parisi: “Sto parlando con De Laurentiis di molte cose, anche di calciatori”

Il Napoli, infatti, sta seguendo anche Fabio Parisi dell’Empoli e Fabrizio Corsi, patron del club toscano, ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del giovane terzino: “Sto parlando con De Laurentiis di un po’ di cose, anche di giocatori. Per quanto riguarda Parisi, non credo che questo sia il momento in cui uno possa dare un determinato valore ad un apprezzamento per un giocatore”.

Corsi ha poi concluso il suo intervento, rispondendo anche ad una domanda sull’interesse dell’Inter proprio per Parisi: “Siamo ancora in una fase di interessamento. Sarà molto difficile trattenerlo per la prossima stagione, ma dobbiamo essere tutti felici. Asllani? Si è conquistato un posto nella massima categoria, ci ha convinto in tutto e speriamo che resti con noi anche per la prossima stagione”.