Napoli, sfuma il primo obiettivo: vicino ad un club di Premier

Il Napoli è molto attivo sul mercato, ma bisogna registrare brutte notizie su un obiettivo che giocherà in Premier League.

Il Napoli nella giornata di domenica ha salutato Lorenzo Insigne, che dal prossimo 1 luglio volerà in Canada per giocare in MLS con la maglia del Toronto. Ma quella contro il Genoa potrebbe essere l’ultima al Maradona anche per altri calciatori. Intorno alla squadra di Luciano Spalletti, infatti, aleggiano tantissime indiscrezioni di mercato.

Da contraltare, ovviamente, ci sono tanti nomi accostati in entrata al club partenopeo. Bisogna ricordare che il Napoli ha già ufficializzato, tramite le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’acquisto del georgiano Kvaratskhelia. Giuntoli, intanto, sta cercando di chiudere anche Mathias Olivera del Getafe, che arriverebbe per sostituire il partente Faouzi Ghoulam.

Il Napoli, infatti, vuole finalmente un altro terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. E’ da anni che la squadra azzurra ha un forte vuoto in quel ruolo, soprattutto per colpa dei continui infortuni proprio di Faouzi Ghoulam. De Laurentiis e Giuntoli hanno anche un altro obiettivo per quella zona di campo ma proprio su questo giocatore non arrivano delle buone notizie, anzi.

Napoli, Hickey del Bologna è sempre più vicino all’Arsenal. I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘calciomercato.com’, infatti, Aaron Hickey è sempre più vicino all’Arsenal. Il viaggio, che ha fattto arrabbiare tantissimo i tifosi del Bologna, di Riccardo Bigon, ex dirigente del Napoli ed ora al cub emiliano, è stato molto proficuo per dare un’accelerata alla trattativa con i ‘Gunners’. La contrattazione tra le due società sta viaggiando in maniera spedita, visto che la chiusura dell’affare potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni.

La società azzurra vede, così, ‘sfumare’ uno degli obiettivi di mercato. Aurelio De Laurentiis si era mosso qualche settimana fa per Hickey, ma la richiesta del Bologna di circa 25 milioni di euro l’ha fatto ‘sobbalzare dalla sedia’. Lo scozzese, dopo un’ottima stagione in cui è riuscito a segnare anche cinque gol, volerà in Inghilterra per giocare in uno dei club più importanti della Premier League.