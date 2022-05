Ha innescato tantissimi commenti ironici sui social la coppa regalata da Aurelio De Laurentiis a Lorenzo Insigne.

Il Napoli ha battuto ieri 3-0 il Genoa di Blessin ed ha chiuso così aritmeticamente il discorso terzo posto ma la scena è stata tutta per Lorenzo Insigne, che a luglio volerà in Canada per giocare con il Toronto in MLS. Il capitano del team partenopeo, infatti, contro i rossoblù ha giocato per l’ultima volta con la maglia azzurra al Diego Armando Maradona.

Ci sono stati vari momenti toccanti nell’addio dei tifosi del Napoli al loro capitano. Lorenzo Insigne, infatti, ha salutato il pubblico del Maradona sia prima della partita con una lettera che dopo con un giro di campo super emozionante. Ma quello che sta facendo molto discutere sui social, e non solo, è un omaggio della società partenopea.

Prima del fischio di inizio dell’arbitro Fabbri, difatti, Insigne è entrato in campo insieme ad Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il patron del club partenopeo, in un secondo momento, ha consegnato una coppa al giocatore del Napoli, ma proprio su questo trofeo si è scatenato un vero e proprio caos sui social.

De Laurentiis regala una coppa ad Insigne alta quanto il giocatore del Napoli

Quasi tutti, infatti, hanno notato le dimensioni della coppa consegnata da Aurelio De Laurentiis al capitano azzurro. Sui social, soprattutto su Twitter, è scoppiata subito l’ironia sul trofeo alto quanto lo stesso giocatore del Napoli: “Infamità totale con coppa più alta di Insigne. De Laurentiis diabolico”. Ecco un altro commento divertente: “Sarò un complottista, ma conoscendo De Laurentiis non credo che non l’abbia fatto apposta”.

Il trend è diventato così virale che la notizia è stata riportata anche in Inghilterra da uno dei massimi quotidiani, ovvero dal ‘The Sun’. In molti, tra il serio e il faceto, hanno affermato che Aurelio De Laurentiis l’abbia fatto apposta a regalare una coppa alta quanto Lorenzo Insigne, visto anche le varie vicissitudini al momento delle trattative per il rinnovo che, poi, non è mai arrivato.