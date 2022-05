Napoli-Resto d’Italia, match benefico al “Maradona”: i dettagli

Il Napoli sarà protagonista di un match benefico al “Maradona”: ecco la data e dove vedere la partita contro il “Resto d’Italia”.

Un evento benefico per raccogliere fondi da destinare ai profughi dell’Ucraina. La partita che si terrà al “Maradona” sarà un Napoli-Resto d’Italia, con l’obiettivo di portare più gente possibile sugli spalti.

Sensibilizzare, raccogliere fondi e offrire spettacolo. Questi i punti chiave della serata in cui calcio, musica e sorrisi si intrecceranno con l’obiettivo di sostenere la popolazione Ucraina. Il match si terrà quindi al “Maradona” il 24 maggio, e saranno presenti personaggi del cinema, dello spettacolo e dello sport, ancora non annunciati. Saranno inoltre previste diverse attività a margine della partita che sarà solo l’ultimo atto di una giornata che vedrà Napoli protagonista in positivo.

Napoli-Resto d’Italia: dove vederla il tv

Il match è previsto per giorno 24 maggio alle ore 20.45 e sarà un incontro solidale per reperire fondi e da destinare ai profughi della guerra in Ucraina. Una iniziativa lodevole che vedrà la partecipazione di molti personaggi famosi, e che vista la portata e l’obiettivo sarà trasmessa in diretta tv.

Saranno infatti le telecamere di Sportitalia a raccontare una lunga serata di calcio in cui non mancheranno gli spunti di cronaca, le interviste e i sorrisi. Un po’ come accade in tutti quei match in cui appassionati non professionisti si sfidano su un campo. Di sicuro però non mancherà l’agonismo. Il “Maradona” è uno stadio che tira fuori il meglio, e in una cornice meravigliosa, con le telecamere accese, tutti ci terranno a fare bella figura e a gonfiare la rete come hanno fatto in passato grandi protagonisti con la maglia del Napoli.