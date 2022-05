Ancelotti vuole la stella del Napoli: il giocatore sarebbe pronto a dire si

By

Dopo aver vinto la Liga ed aver raggiunto la finale di Champions, Ancelotti vuole portare a Madrid un giocatore chiave del Napoli.

Nel Napoli si prospettano tanti cambiamenti per la prossima stagione. Se, infatti, domenica Insigne ha dato il suo addio al pubblico del Diego Armando Maradona, altri calciatori potrebbero lasciare la piazza partenopea nella prossima sessione estiva di calciomercato. Su molti uomini di Spalletti, difatti, ci sono molte indiscrezioni sul loro futuro: da Koulibaly, passando per Fabian Zielinski e Zielinski, a Victor Osimhen.

A far spesa in casa azzurra potrebbe essere proprio un ex allenatore del Napoli, ovvero Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, che ha dominato la Liga e che si appresta a disputare la finale di Champions League del prossimo 28 maggio contro il Liverpool di Klopp, è interessato ad almeno un paio di giocatori partenopei.

Ancelotti, infatti, vorrebbe rinforzare il centrocampo del Real Madrid con Fabian Ruiz. La mediana dei ‘Blancos’, visto l’età di Casemiro, Kroos e Modric, ha la necessità di avere un ricambio notevole ed il giocatore del Napoli sarebbe perfetto per occupare quel ruolo. Il tecnico italiano per convincere il giocatore, il cui contratto con gli azzurri scadrà il prossimo anno, può anche fare leva sul loro rapporto, visto che Ancelotti è stato tra i principali motivi che portarono Fabian Ruiz ad accettare il Napoli nel 2018. Ma l’ex allenatore del team campano vuole anche David Ospina.

Napoli, Ancelotti vuole portare Ospina al Real Madrid: c’è l’apertura del colombiano. I dettagli

Come quanto riportato da ‘Marca’, infatti, il Real Madrid vuole prendere David Ospina per sostituire Lunin nel ruolo di vice Courtois. Ad Ancelotti e ai dirigenti madrileni piace tantissimo il giovane portiere ucraino che, però, ha l’intenzione di giocare di più. I ‘Blancos’, così, hanno cominciato a seguire il portiere del Napoli, che formerebbe una gran coppia con l’ex Chelsea.

Sempre come scritto dal quotidiano spagnolo, Ospina, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno, accetterebbe il ruolo di secondo nel Real Madrid, visto che sarebbe la riserva del portiere più forte del mondo. I dirigenti del club iberico sono consapevoli che con l’estremo difensore colombiano avrebbero la giusta esperienza in un ruolo così complicato come quello del portiere.