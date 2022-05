De Laurentiis omaggia Ferlaino, i tifosi lo attaccano: “L’unico che l’ha avuta”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha compiuto oggi 91 anni ed il Napoli lo ha omaggiato con un tweet, ma i tifosi azzurri hanno attaccato De Laurentiis.

Giornata speciale e di festa in casa Napoli dove si festeggia il 91° compleanno di Corrado Ferlaino, storico presidente azzurro che ha portato la squadra partenopea sul tetto d’Italia e d’Europa a fine anni ’80. Una figura che tutti i tifosi del Napoli ricordano ancora oggi benissimo ed anche il Napoli ha voluto omaggaire Ferlaino con un tweet sul proprio profilo social

Tuttavia, come era prevedibile, i tifosi azzurri non si sono limitati a lasciare i loro messaggi di auguri per Ferlaino, ma ne hanno approfittato anche per attaccare De Laurentiis. In particolar modo al patron romano è stato imputato di non avere mentalità vincente, cosa che invece aveva Ferlaino e che ha permesso al Napoli di poter vincere tanto in Italia quanto in Europa.

I tifosi del Napoli attaccano (ancora) De Laurentiis

Quello di oggi è soltanto l’ennesimo capitolo del rapporto poco amichevoli tra i tifosi azzurri ed il presidente De Laurentiis. Solo pochi giorni fa, infatti, durante il saluto a Lorenzo Insigne prima del fischio d’inizio tra Napoli e Genoa, erano piovuti cori contro il patron romano, coperti poi con dei fischi registrati. Ed anche stavolta, i tifosi del Napoli non si sono lasciati scappare l’occasione per attaccare De Laurentiis.

Al presidente De Laurentiis non è stato solo imputato la poca ambizione, ma gli è stato anche consigliato di vendere il Napoli. Alcuni tifosi azzurri hanno affermato come Ferlaino sia stato l’ultimo vero presidente del club campano, intimando a De Laurentiis di andarsene se non ha voglia di vincere

L'ultimo vero presidente del Napoli. TE NE DEVI ANDARE @ADeLaurentiis — Emanuele Partenopeo (@EmaPartenopeo) May 18, 2022

Altri, invece, per manifestare il proprio dissenso verso il patron romano hanno addirittura preso la foto pubblicata dal Napoli e l’hanno modificata. In questo modo, il presidente De Laurentiis è stato tagliato, a sottolineare la differenza tra lui e Ferlaino.

La maggior parte dei tweet è tutta allo stesso modo, con alcuni che ci sono andati anche pesante e per ovvie ragioni non possiamo mostrarveli. Questo però fa capire come la tifoseria sia sempre meno amica nei confronti di De Laurentiis, soprattutto alla luce di come è andata quest’ultima stagione.

C’è, però, anche qualche tifoso che ha preferito solamente fare gli auguri a Ferlaino, rimarcando come sia stato il presidente che ha portato al Napoli Diego Armano Maradona, l’eroe che ha permesso concretamente al Napoli di ottenere i suoi successi.