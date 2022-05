Ospina compie la mossa inaspettata: cosa potrebbe accadere

Una delle prime operazioni che potrebbe gettare le basi del nuovo Napoli di Spalletti. Si proverà a chiudere subito.

In casa Napoli la questione rinnovi si fa sempre più spinosa. Alcuni casi fanno letteralmente sobbalzare i tifosi azzurri che ad oggi non sono ancora certi delle possibilità di permanenza di alcuni loro beniamini. Nel frattempo però in città sono attesi i procuratori di alcuni protagonisti dell’ultima annata partenopea. Forse qualcosa inizia seriamente a muoversi.

Al centro di moltissime voci di mercato, il numero uno partenopeo David Ospina potrebbe a breve essere riconfermato come estremo difensore partenopeo. I suoi agenti, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, sono attesi per le prossime ore a Napoli per provare a trovare un accordo di massima per il rinnovo del suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.

La permanenza di David Ospina al Napoli è stata fortemente caldeggiata dai tifosi, non troppo ispirati delle ultime prestazioni dell’altro ipotetico numero uno Alex Meret. Ma non solo loro: anche mister Luciano Spalletti avrebbe richiesto la sua riconferma. Si attendono nuovi sviluppi dai possibili incontri i queste ore. Per il portiere si potrebbe chiudere in nel breve tempo.

Per Ospina si fa sul serio: la differenza è tutta tra i 3 milioni richiesti e i 2 offerti

Al momento, stando alle notizie che i rincorrono sui giornali tra le due parti ci sarebbe ina differenza sostanziale. Ospina vorrebbe 3 milioni all’anno mentre il Napoli è disposto al momento a fermarsi a 2. Gli incontri di queste ore potrebbero limare le differenze. In caspo contrario si potrebbe prospettare uno scenario inatteso, con il portiere pronto a trasferirsi altrove, in Italia o all’estero. Siamo al momento decisivo tra club e calciatore.

Secondo il quotidiano “Il Corriere dello Sport”, sull’estremo difensore azzurro David Ospina ci sarebbero anche Real Madrid, Lazio e Atalanta. Tutte avrebbero chiesto informazioni a riguardo. La possibilità in caso di mancato accordo con gli azzurri di prendere il calciatore a 0 è certo ghiotta. Non ci sono in giro molti portieri disponibili a quella cifra e soprattutto di quello spessore. Prendere Ospina a 0 diciamolo, è un vero e proprio affare. Il mercato è sempre pronto a regalare sorprese inaspettate.