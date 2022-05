De Laurentiis – Spalletti, summit decisivo: cosa annunceranno oggi

De Laurentiis e Spalletti hanno avuto tempo per chiarirsi, e già oggi nella conferenza stampa che ufficializzerà il ritiro ci saranno novità

“In questi giorni dormiamo nello stesso albergo, quindi penso che ci incontreremo”. Un incontro necessario, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis hanno dormito nello stesso albergo e sicuramente avranno avuto un incontro importante per chiarirsi e per riflettere sul futuro, che comunque dopo qualche incomprensione reciproca sembra ormai destinato ad essere insieme anche per il prossimo anno.

Presidente e allenatore sono pronti a celebrare la fase due di un matrimonio che di sicuro ha avuto alti e bassi ma che sembra orientato a proseguire per aprire un nuovo ciclo. Un ciclo senza Insigne, Ghoulam e chissà quali altri protagonisti degli ultimi anni, con qualche volto nuovo – apertamente chiesto da Spalletti – e tanta voglia di ripartire dal terzo posto di quest’anno. Probabilmente sarà oggi il giorno X, quello nel quale ci sarà la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro e probabilmente si ufficializzerà la prosecuzione del rapporto. Un atto quasi dovuto dopo un’annata fatta di delusioni ma anche di obiettivi raggiunti, come il tecnico di Certaldo ha sempre ribadito. Champions League doveva essere e Champions è stata, per di più senza patemi e con un terzo posto blindato già con una gara di anticipo. La speranza dei tifosi è che dal prossimo anno si alzi l’asticella e si possa finalmente iniziare a sognare in grande.

Napoli, le date del ritiro a Dimaro

Per l’undicesima volta consecutiva (record in Serie A) il Napoli svolgerà il ritiro pre-campionato a Dimaro-Folgorida. La banda Spalletti arriverà in Val di Susa nella giornata dell’8 luglio, per poi svolgere il primo allenamento il giorno successivo, sabato 9 luglio. Gli azzurri resteranno in Trentino fino al 18 luglio, per poi proseguire con la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro, in Abruzzo. Se le date per Dimaro sono state già ufficializzate, manca ancora l’ufficialità per quanto riguarda il ritiro abruzzese, ma con ogni probabilità sarà dal 23 luglio al 6 agosto 2022.