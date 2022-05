Osimhen e il bolide “napoletano”: i fan vanno in estasi – VIDEO

By

Victor Osimhen si è presentato alla consueta cena di gruppo del Napoli con auto davvero particolare che ha sorpreso i tifosi, ecco quale.

Domenica alle ore 12.30 il Napoli sfiderà lo Spezia nella trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno chiuso il discorso terzo posto in maniera definitiva, mentre i liguri hanno centrato la permanenza nella massima serie con un turno di anticipo aritmeticamente.

Dopo la clamorosa rimonta subita contro l’Empoli e dopo aver smentito il ritiro, il Napoli ha iniziato degli incontri serali a cena per fare gruppo e per risolvere le problematiche che erano presenti in rosa. L’effetto è stato immediato con gli azzurri che hanno prima travolto il Sassuolo e poi superato di misura il Torino. Nella giornata di giovedì la cosa si è ripetuta e ciò che è subito balzato all’occhio dei tifosi è stata l’auto con il quale è arrivato Osimhen.

Osimhen cuore azzurro: l’auto “napoletana” fa impazzire i tifosi

Il primo ad arrivare alla cena è stato il presidente De Laurentiis, dopodiché è stato il turno di tutti i calciatori e di mister Spalletti arrivato a bordo della sua Panda. L’arrivo di Osimhen, però, non è passato di certo inosservato, questo perché l’attaccante nigeriano è arrivato a bordo di un Suv molto “napoletana” poichè di colore azzurro.

Un dettaglio che può sembrare irrilevante ma che invece non lo è e che fa capire come Osimhen sia legato non solo al Napoli, ma a Napoli stesso. L’ex Lille è al centro delle voci di mercato negli ultiimi giorni, ma lui è concentrato sul finire questa stagione nel miglior modo possibile e di portare al successo il Napoli il prossimo anno.

Oltre all’auto “napoletana”, è stato apprezzato molto anche il gesto di Osimhen che dopo aver salutato i tifosi, ha aperto la portiera della sua auto e si è fatto fotografare con un piccolo tifoso, realizzando il suo sogno. Un gesto che fa capire quanto Osimhen valga non solo in campo, ma anche dal punto di vista umano.

Cose che fanno sicuramente piacere ai tifosi del Napoli che sperano che la società non decida davvero di cedere uno come Osimhen. L’interesse del Manchester United è sempre vivo ed il pericolo che i Red Devils possano arrivare ad offrire più di 100 milioni di euro è concreto.

L’auto di Osimhen

Già, ma che auto guidava il campion del Napoli? La vettura del nigeriano è una Mercedes Classe G, il Suv della casa di Stoccarda noto per essere compatto e dalle forme decisamente spigolose. Un vero e proprio fuoristrada che se all’esterno dà l’impressione di essere robusto, all’interno ha un design moderno e molto elegante, in linea con lo stile Mercedes. E’ di colore blu, decisamente appariscente, ma anche una vernice che ricorda molto da vicino la maglia azzurra del Napoli.

Non sappiamo che versione sia ma di certo si tratta di un veicolo tutt’altro che economico, considerato come il prezzo dell’entry level sia di oltre 119mila euro. Due i motori a benzina ed uno solo a gasolio tra quelli proposti in listino.

Il V8 da 4.0 litri ha una potenza di 421 cavalli ed una coppia massima di 610 Nm, per una velocità massima di 210 km/h. Nulla rispetto alla versione più potente a benzina; è il V8 da 4.0 litri ma con una potenza di 585 cavalli e 850 Nm di coppia massima per una velocità massima di 220 km/h. La versione a gasolio, invece, monta un V6 3.0 litri da 330 cavalli e 700 Nm di coppia per una velocità massima di 210 km/h.