Spalletti vuole un top player: lo ha già allenato, pista concreta

Il Napoli potrebbe piazzare il colpo: Spalletti non direbbe di no, lo ha già allenato in una stagione importante per il calciatore.

Attese per il futuro, sul mercato, per capire quale sarà il voto del Napoli. Luciano Spalletti vive un momento particolare.

Ha risposto alle frecciate di Aurelio De Laurentiis, incassato una qualificazione in Champions League che non è da buttare, e in fondo nel caos che si è creato per uno scudetto fallito per un soffio, può trarre anche qualche notizia positiva.

La sua rosa, molto competitiva, ha forse qualche tassello che potrebbe essere rivisto e migliorato. Qualcosa forse è mancato al tecnico, che nei momenti importanti ha pagato alcuni infortuni perdendo punti per strada. Dal mercato, che di certo rivoluzionerà diversi reparti, è lecito attendersi qualcosa, e l’allenatore potrebbe suggerire un nome molto importante, accostato di recente ai partenopei.

Dalla Spagna affermano infatti che ci sarebbe una pista concreta per un elemento che il tecnico ha già allenato, e nell’esperienza condivisa, la stagione del centrocampista fu interessante sotto molti aspetti di vista. Ecco perché fra un costo non eccessivo, un legame solido e la qualità di un elemento che non si discute, l’idea potrebbe trasformarsi in un sondaggio molto concreto.

Napoli, spunta una pista interessante per il centrocampo

Sport, tabloid iberico sempre attento alle dinamiche del mercato, ha fatto un nome per il mercato del Napoli. Secondo il noto giornale il club si sarebbe fatto avanti per Miralem Pjanic e vorrebbe capire i margini della trattativa e la richiesta del calciatore. La sua esperienza al Barcellona nell’ambito dello scambio con Arthur, si è trasformata in una delusione e in un passaggio al Besiktas.

Il club turco non sarebbe però deciso a riscattare il centrocampista, che in Italia ha di sicuro lasciato ottimi ricordi. A Roma e poi in bianconero le sue prestazioni sono state sempre convincenti, e anche Luciano Spalletti è stato fondamentale nella crescita del calciatore durante gli anni in giallorosso.

Secondo Sport il Napoli avrebbe provato ad aprire una trattativa per ottenere il calciatore con la formula del prestito, e il Barcellona sembrerebbe disposto in assenza di offerte concrete alla soluzione. Spalletti avrebbe quindi un regista che ha già allenato, e di sicuro una pedina con caratteristiche diverse in una mediana forte e rodata ma anche molto fisica.