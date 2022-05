“Farebbe la differenza al Napoli”: le dichiarazioni infiammano i tifosi azzurri

Il Napoli sonda il mercato, ma le dichiarazioni in arrivo sull’obiettivo dei partenopei hanno il sapore di una apertura sul mercato. I tifosi ci credono.

C’è un obiettivo chiaro per il Napoli, al lavoro per accontentare Spalletti e costruire una squadra ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

La missione di Giuntoli non è solo arricchire la rosa con elementi esperti e pronti a fare la differenza, ma inevitabilmente dovrà tenere conto dell’addio di Insigne, di quello possibile di Mertens, e di offerte che arriveranno per altri big. Metà della squadra ha gli occhi addosso da parte dei top club, ed è lecito quindi tracciare un identikit chiaro di quelli che potrebbero essere i sostituti.

La lista dei desideri di Spalletti ha quindi nomi e cognomi, alcuni altisonanti, altri forse meno, ma comunque potenzialmente funzionali al suo gioco e destinati a trovare consacrazione in caso di un approdo in Campania. Uno su tutti stuzzica i tifosi, e sulla trattativa arriva un annuncio che potrebbe essere qualcosa di più di un consiglio. Arriva infatti da una figura che in una eventuale trattativa avrebbe voce in capitolo, e giudica l’obiettivo del Napoli perfetto per una nuova avventura alla corte di Spalletti.

“Perfetto per il Napoli”: la trattativa si infiamma

Spalletti ha ribaltato spesso moduli e calciatori nella sua carriera, tenendo sempre in considerazione un fattore per lui imprescindibile. Sono i trequartisti il motore delle sue squadre. Quegli elementi in grado di fare la differenza, innescare le punte e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. In tal senso il nome di Gerard Deulofeu torna con forza di moda. A 28 anni, con un passato da predestinato e qualche ostacolo che ha frenato la sua carriera, lo spagnolo ha finalmente trovato la sua consacrazione.

La stagione ad Udine conta fino ad ora 13 gol e 5 assist in 28 presenze, tanta continuità, e soprattutto la dimostrazione che da ala sinistra, seconda punta o in generale in tutto il fronte offensivo, il suo rendimento non è mai cambiato. Sarebbe perfetto per sostituire Insigne, o comunque per dare reti ed estro al reparto, e su una possibile pista che lo porta a Napoli, è intervenuto direttamente Andrea Carnevale.

Il capo scouting dell’Udinese, che nella sua carriera a Napoli ha vissuto grandi stagioni, ha chiarito la sua posizione in una intervista a “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. Nel ribadire gli ottimi rapporti fra Pozzo e De Laurentiis si è lasciato andare anche ad un commento sullo spagnolo.

“Deulofeu è un fuoriclasse – ha affermato – è abbastanza richiesto e potrebbe giocare in tutte le migliori squadre italiane. Questo per dire che è un campione, e se arriverà al Napoli farà di sicuro la differenza. Ha personalità, una professionalità unica e serietà”. Consigli o una vera e propria apertura? Le parole di Carnevale, che di talento se ne intende ed è da tempo nella dirigenza friulana, potrebbero essere un segnale, che il Napoli a questo punto non può più farsi sfuggire.