Scamacca al Napoli, ADL accelera: spunta la cifra dell’affare

Il Napoli sta puntando con decisione a Gianluca Scamacca del Sassuolo, con il presidente De Laurentiis pronto ad avanzare una ricca offerta ai neroverdi.

Il Napoli inizia a far sul serio in ottica mercato. Ottenuto terzo posto e qualificazione alla prossima Champions League, il club azzurro è pronto a rinforzare pesantamente la squadra per lottare per lo scudetto il prossimo anno. Dopo Kvaratskhelia, il Napoli sta puntando con decisione su Gianluca Scamacca del Sassuolo.

L’attaccante classe 1999 ha segnato 16 reti quest’anno e solo giocatori come Haaland e Vlahovic hanno segnato di più e sono risultati più giovani di lui. Conscio che Osimhen potrebbe partire in questa sessione di mercato, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato ed è pronto a dare una netta accelerata alla trattativa per anticipare la folta concorrenza.

Contatti Napoli-Sassuolo per Scamacca

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è pronto ad affondare per Scamacca e ci sarebbero già stati dei contatti con Carnevali, ds del Sassuolo. Il patron romano, secondo la rosea, è disposto a mettere sul piatto 40-45 milioni di euro per convincere il club neroverde a cedere il proprio talento.

La cosa certa è che Scamacca non resterà al Sassuolo il prossimo anno. Sul talento dei neroverdì ci sono anche Juventus ed Inter, competitors importanti per il Napoli che però, qualora vendesse Osimhen in Premier League, avrebbe tanti soldi da reinvestire sul mercato e potrebbe tranquillamente sfidare bianconeri e nerazzurri per il giocatore.

Al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa tra Napoli e Sassuolo, ma le due squadre secondo la Rosea si stanno parlando per capire la fattibilità dell’operazione. Va chiarito, però, come il Napoli affonderebbe per Scamacca solo nel caso in cui cedesse Osimhen, altrimenti punterebbe un giocatore di più basso profilo e più adatto ad essere il secondo dell’attaccante nigeriano

Scamacca, ovviamente, non è l’unico giocatore che sta attenzionando il Napoli in caso di partenza di Osimhen. Sempre secondo il noto quotidiano milanese, gli azzurri sono interessati ad Armando Broja, attaccante inglese di origini albanesi in forza al Chelsea, che è visto come alternativa a Scamacca qualora Osimhen andasse via.

Con questi primi contatti con il Sassuolo, comunque, il Napoli manda un segnale alle altre squadre di Serie A. In conferenza stampa Spalletti ha chiesto alla società una squadra forte in vista della prossima stagione e De Laurentiis è intenzionato ad accontentare il tecnico toscano.