Mancini, che sorpresa nello stage dell’Italia: ci sono due azzurrini!

Maxi raduno a Coverciano a fine maggio, con 53 calciatori convocati da ct Mancini: ci saranno solo due rappresentati del Napoli

Roberto Mancini punta al futuro e lo fa nel migliore dei modi. Il ct della Nazionale reagisce al fallimento dell’Italia dopo l’uscita di scena ai playoff dei Mondiali e convoca ben 53 calciatori per il prossimo raduno di fine maggio.

La Nazionale italiana punta a ripartire in grande stile per il prossimo biennio, quello che porterà il gruppo agli Europei di Germania 2024. Chiaramente, l’obiettivo è lontano, ma per costruire una rosa importante e competitiva, Mancini vuole vederci chiaro sin da subito e constatare in prima persona su quanti talenti può contare da qui ai prossimi due anni.

Infatti, per il maxi raduno di Coverciano fissato dal 24 al 26 maggio, il ct ha convocato 53 calciatori, mediamente giovani e tutti di interesse nazionale. Nessun big, ma solo promesse e calciatori che potrebbero tornare utili nei prossimi mesi. Tra questi ci sono anche due calciatori del Napoli.

Nazionale, Mancini convoca due giovani del Napoli

Allo stage di Coverciano i 53 calciatori saranno suddivisi in 2 gruppi. Chiaramente non potranno allenarsi tutti insieme e verranno suddivisi equamente nell’arco dei tre giorni. Nel listone ufficializzato dalla Figc, Mancini ha convocato alcuni obiettivi del mercato del Napoli, come il portiere Carnesecchi ed il difensore Cambiaso.

Nello stesso gruppo si alleneranno i due gioielli de club azzurro, il presente e soprattutto il futuro della società. Infatti, Mancini ha convocato il terzino Alessandro Zanoli ed il centrocampista Gianluca Gaetano, in prestito alla Cremonese fino a giugno, poi tornerà alla base e si allenerà con Luciano Spalletti a Dimaro e Castel di Sangro.

Tra questi 53 giocatori figurano 29 della Serie A, 18 della Serie B e 6 giocatori impegnati in campionati stranieri. Il più giovane è il classe 2006 Simone Pafundi, mentre il più anziano è il portiere dell’Empoli Vicario, classe 1996, anche lui nell’orbita del mercato partenopeo.

La lista dei convocati

Sul sito della FIGC si specifica che questo è solo il primo stage di un percorso che la Federcalcio ha deciso di intraprendere. Dunque, è possibile che nei prossimi mesi ci saranno altri maxi raduni con giovani talenti italiani. Di seguito tutti i 53 convocati di mister Mancini suddivisi per gruppo

Primo gruppo

Raoul Bellanova (Cagliari)

Nicolò Cambiaghi (Pordenone)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Nicolò Casale (Verona)

Giuseppe Caso (Cosenza)

Alessandro Cortinovis (Reggina)

Sebastiano Esposito (Basilea)

Denis Franchi (Paris Saint Germain)

Matteo Gabbia (Milan)

Federico Gatti (Frosinone)

Matteo Lovato (Cagliari)

Lorenzo Lucca (Pisa)

Daniel Maldini (Milan)

Filippo Melegoni (Genoa)

Fabiano Parisi (Empoli)

Giacomo Quagliata (Heracles Almelo)

Filippo Ranocchia (Vicenza)

Samuele Ricci (Torino)

Nicolò Rovella (Genoa)

Eddie Anthony Salcedo (Spezia)

Riccardo Sottil (Fiorentina)

Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)

Guglielmo Vicario (Empoli)

Emanuel Vignato (Bologna)

Kelvin Yeboah (Genoa)

Nadir Zortea (Salernitana)

Secondo gruppo

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Riccardo Calafiori (Genoa)

Andrea Cambiaso (Genoa)

Matteo Cancellieri (Verona)

Lorenzo Colombo (Spal)

Diego Coppola (Verona)

Christian Dalle Mura (Pordenone)

Sebastiano Desplanches (Milan)

Salvatore Esposito (Spal)

Nicolò Fagioli (Cremonese)

Gianluca Gaetano (Cremonese)

Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich)

Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza)

Caleb Okoli (Cremonese)

Tommaso Mancini (Vicenza)

Tommaso Milanese (Alessandria)

Marco Nasti (Milan)

Gaetano Oristanio (Volendam)

Simone Pafundi (Udinese)

Pietro Pellegri (Torino)

Roberto Piccoli (Genoa)

Alessandro Plizzari (Lecce)

Matteo Ruggeri (Salernitana)

Alessandro Sorrentino (Pescara)

Franco Tongya (Olympique Marsiglia)

Mattia Viti (Empoli)

Alessandro Zanoli (Napoli)