Gaetano avvisa Spalletti: “E’ il ruolo dove preferisco giocare”

Il centrocampista in prestito alla Cremonese Gianluca Gaetano esce allo scoperto: il messaggio a mister Spalletti.

Ha appena conquistato la promozione diretta in Serie A con la Cremonese, Gianluca Gaetano è pronto per ritornare alla base. Il centrocampista è stato girato in prestito alla formazione di Serie B, verso la fine del calciomercato estivo dello scorso anno. E mai si sarebbe immaginato di vivere un’esperienza così positiva.

La Cremonese non aveva messo nel mirino la promozione diretta in Serie A. Arrivare secondi in campionato, dietro al Lecce e davanti a Pisa, Monza, Benevento e tante altre suqadre, ha messo in luce il grande lavoro tattico di Pecchia, ex collaboratore di Benitez al Napoli.

Nella formazione grigiorossa si è distinto per prestazioni e costanza anche Gaetano, giovane promessa del Napoli, girato in prestito alla Cremonese e titolare della squadra lombarda. Dalla prossima estate farà parte anche lui del doppio ritiro. “Mi allenerò con la squadra, il mio sogno è giocare nel Napoli“, ha ammesso il classe 2000. E nell’intervista rilasciata a Radio Marte, Gianluca ha ammesso qual è il suo ruolo preferito: Spalletti avvisato, ecco dove vuole giocare il ragazzo.

Napoli, Gaetano lancia un messaggio a Spalletti: “Ecco qual è il mio ruolo preferito”

Il tecnico azzurro l’ha mandato in campo nelle prime due giornate. Spalletti ha avuto modo di vedere Gaetano in azione per tutta l’estate, al suo primo ritiro in azzurro, per poi schierarlo una ventina di minuti contro il Venezia ed un solo minuto contro il Genoa, nella vittoria a Marassi. Subito dopo la seconda giornata di campionato, il centrocampista di Cimitile ha raggiunto Cremona per disputare la Serie B.

Nella chiacchierata a Radio Marte, Gaetano ha ammesso di aver giocato in due ruoli in questa stagione, ma nessuno dei due è il suo preferito. “Nella prima parte di campionato ho fatto il trequartista – ha spiegato il talentuoso calciatore del vivaio azzurro – Nella seconda parte di stagione sono stato in mediana, come con il Napoli. Io gioco a centrocampo, ma preferisco il ruolo di mezzala“.

Dunque, Gaetano lancia un messaggio indirizzato all’allenatore del club partenopeo. Il 4-3-3 sarebbe il modulo ideale per schierarlo titolare e visto che Zielinski resta un dilemma da risolvere, Spalletti potrebbe dare fiducia al giovane ragazzo e averlo in rosa come valida alternativa. Inoltre, avendo già giocato come trequartista e mediano, Gaetano si potrebbe trasformare in jolly ed essere utilizzato praticamente ovunque. Addirittira, in qualche circostanza ha recitato il ruolo di ala sinistra. Attualmente, quella posizione al Napoli ha un buco: Insigne lascia una pesante eredità da raccogliere.