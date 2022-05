Osimhen verso l’addio: il gesto di De Laurentiis non lascia dubbi

Dopo appena due stagioni, Victor Osimhen potrebbe dire addio al Napoli: il gesto di Aurelio De Laurentiis non lascia dubbi.

Arrivato dal Lille con grande sorpresa di tutti, Victor Osimhen ha conquistato il pubblico napoletano per la sua determinazione e la sua testardaggine. L’attaccante nigeriano ha potenziale da vendere ed è uno dei pezzi pregiati del campionato italiano. Ha infranto il record come calciatore africano più costoso: quest’estate potrebbe ripetersi e distruggere il suo stesso primato.

Il Napoli ha già rifiutato un’offerta folle del Newcastle a gennaio ma il pressing delle inglesi sulla dirigenza azzurra è costante. Il Manchester United e l’Arsenal vogliono a tutti i costi Victor Osimhen, pronto a fare il balzo in una big europea e forse disposto pure a perdere l’opportunità di giocare in Champions League.

De Laurentiis non sta a guardare e come sempre reputa i suoi calciatori importanti, ma non indispensabili. Il presidente del Napoli non si vuole far trovare impreparato e ha già contattato un club di Serie A per strappare un accordo di massima in caso di cessione di Osimhen.

De Laurentiis chiama, il Sassuolo risponde: chi è il sostituto di Osimhen

Victor potrebbe non giocare l’ultima partita della stagione. L’attaccante nigeriano è stato fermato dall’influenza e a La Spezia potrebbe toccare a Petagna, poco utilizzato da Spalletti nell’arco di tutto l’anno. Dunque, l’ultima gara di Osimhen con la maglia del Napoli potrebbe esser stata quella contro il Genoa, nella quale ha firmato anche un gol.

La cifra per un’eventuale cessione del bomber azzurro sarà molto elevata. Aurelio De Laurentiis non vorrà sentire ragioni e chi vorrà acquistare il classe 1998 dovrà sborsare almeno 100 milioni di euro. Al di sotto, difficilmente il patron azzurro ascolterà con attenzione l’offerta.

Con questo gruzzoletto importante, De Laurentiis investirebbe una parte sul nuovo attaccante del Napoli per consentire a Spalletti di avere una squadra super-competitiva anche il prossimo anno. Stando alla Gazzetta dello Sport, il presidente ha già avviato contatti con il Sassuolo per conoscere il prezzo del cartellino di Gianluca Scamacca.

Dunque, il giovane bomber della Nazionale italiana è nel mirino degli azzurri. Il Sassuolo ha fissato il prezzo della cessione di Scamacca a 40-45 milioni di euro, ma servirà battere la concorrenza delle milanesi, soprattutto del Milan.