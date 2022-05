Un nuovo Tuanzebe per la difesa del Napoli: occhi sul talento della Premier

Il Napoli sta cercando di sostituire Tuanzebe. Il club partenopeo ha messo gli occhi su un giocatore di proprietà di un club di Premier.

Il Napoli domenica contro lo Spezia chiuderà questa stagione, ma ormai i pensieri di tutti sono rivolti a quella dell’anno prossimo. La società partenopea ha anche presentato il ritiro che la squadra di Luciano Spalletti effettuerà in Trentino dal 9 al 19 luglio. A Dimaro- Folgarida, molto probabilmente, ci saranno tanti volti nuovi e tra questi sicuramente non ci sarà quello di Tuanzebe, che non sarà riscattato.

Il difensore inglesi, infatti, farà parte della profonda rinnovazione che si respira in casa partenopea. Se l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale da tempo, tanti altri giocatori azzurri in estate potrebbero cambiare squadra. Le indiscrezioni di mercato di questi giorni riguardano vari giocatori chiave per Spalletti: da Koulibaly, passando per Zielinski e Fabian Ruiz, a Victor Osimhen e David Ospina.

Tra i reparti del Napoli in cui ci potrebbero essere più cambiamenti è la difesa, considerando il forte interesse del Barcellona per Koulibaly e il futuro incerto di David Ospina. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, a prescindere dalla permanenza o meno del centrale senegalese, stanno cercando, per l’appunto, un sostituto di Tuanzebe. La società partenopea per sostituire il difensore inglese sta ancora guardando la Premier League.

Il Napoli, pensa ad Ostigard per il ruolo di quarto centrale

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli è interessato a Leo Ositgard. Il difensore ha giocato questi ultimi mesi della stagione al Genoa, ma fino al 30 giugno è di proprietà del Brighton. Il calciatore norvegese con le sue ottime tredici presenze con la maglia rossoblù ha attirato a sé l’interesse di De Laurentiis e Giuntoli.

Ostigard verrebbe a Napoli, per l’appunto, al posto di Tuanzebe, che ha giocato solo due partite in maglia azzurra, per occupare la casella del quarto difensore centrale dietro a Koulibaly, se dovesse restare, Rrahmani e Juan Jesus. Il norvegese, visto il contratto in scadenza, potrebbe firmare a luglio con il Genoa per poi discutere con la società ligure il suo futuro in un secondo momento.