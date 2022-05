Insigne, che sorpresa: l’ultimo titolo col Napoli glielo dà la UEFA

Insigne si gode un premio in arrivo direttamente dalla Uefa: una sorpresa per l’attaccante, destinata a restare negli almanacchi.

Insigne saluta, ma incassa un altro premio per una magia con la maglia del Napoli. Il riconoscimento arriva direttamente dalla Uefa, in una classifica in cui il futuro calciatore del Toronto è primo per distacco ed ha superato altri protagonisti in giro per l’Europa.

Genio, talento, capacità di leggere prima i passaggi per trasformarli in gol stupendi. Queste sono le caratteristiche che hanno fatto la fortuna dei partenopei e del calciatore. Dal suo ormai iconico tiro a giro, ai tocchi per anticipare la difesa e bruciare i portieri, il suo repertorio con la maglia del Napoli è ricco di reti emozionanti che resteranno a lungo nella mente dei tifosi.

Una su tutte però in questa stagione ha fatto esultare la tifoseria, e a giudicare dal premio incassato è piaciuta molto anche agli esperti della Uefa. Non la solita rete dalla “mattonella” che più piace all’attaccante, abituato a partire dalla corsia di competenza, rientrare e calciare sul secondo palo. Il gol premiato è un capolavoro di tecnica e astuzia. Un tiro in velocità che ha freddato tutti e resterà di sicuro nella classifica personale anche del calciatore.

Insigne premiato dalla Uefa: suo il gol più bello

La UEFA ha deciso di premiare Lorenzo Insigne. È suo il gol più bello della stagione in Europa League della edizione che si è chiusa con il successo dell’Eintracht Francoforte pochi giorni fa. L’Osservatorio tecnico ha scelto le reti più belle in Coppa e la perla di Insigne contro il Legia Varsavia ha superato il gol di Berisha del Fenerbache e una firma di Pepe in Lione-Porto.

Insigne contro i polacchi ha ricevuto palla dalla destra, con un movimento si è liberato dalla marcatura ed ha calciato la palla di prima intenzione col destro. La sua conclusione, perfetta per tempismo e precisione, si è insaccata alle spalle del portiere avversario, sorpreso dalla velocità d’esecuzione.

Un capolavoro del calciatore che incassa quindi un altro riconoscimento. Ora la palla passa ai tifosi in giro per l’Europa. Toccherà agli appassionati scegliere quale delle 10 reti selezionate dall’Osservatorio della Uefa incasserà il gradimento del pubblico. Resta però favorito il lampo di Insigne, capace sempre di sorprendere e anche di incassare un riconoscimento che arriva al termine della sua esperienza al Napoli e probabilmente dell’avventura nelle coppe Europee.