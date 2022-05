Chi è Hlozek, la stellina ceca che vuole Giuntoli: le caratteristiche

Adam Hlozek dello Sparta Praga è il nuovo obiettivo del Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista del prossimo anno per rafforzare il proprio reparto offensivo. Gli azzurri stanno seguendo davvero tantissimi profili, guardando tanto in Italia quanto in Europa e adocchiando sia profili di alto livello che di prospettiva. L’ultimo in ordine di tempo è Adam Hlozek dello Sparta Praga.

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha segnato il nome dell’attaccante ceco sulla sua lista da un po’ di tempo e già lo scorso Marzo il padre di Hlozek parlò di un interessamento del Napoli. Adesso, il club azzurro sta pensando di affondare il colpo ed assicurarsi un colpo importante non solo per il presente, ma anche per il futuro. Scopriamo insieme le caratteristiche del nuovo obiettivo di mercato del Napoli.

Adam Hlozek, la giovane furia ceca che piace al Napoli

Adam Hlozek è nato a Ivančice in Repubblica Ceca il 25 luglio 2002. Prodotto del settore giovanile dello Sparta Praga, Hlozek si fa spazio attraverso le varie categorie del club ceco fino ad arrivare in prima squadra a soli 17 anni venendo promosso a Gennaio 2019 dalla squadra Under 19. Alla sua prima stagione, Hlozek brilla subito con 23 presenze, 4 gol e 3 assist, con lo Sparta che sa di avere un talento per le mani.

Nettamente meglio va la stagione 2020-2021, con Hlozek che segna 15 gol e firma 9 assist in 23 presenze. Il 2020 è un anno importante Hlozek, con il classe 2002 che a Settembre debutta anche con la Repubblica Ceca, con il quale ha messo a referto il suo primo gol il 12 Ottobre del 2021 contro la Bielorussia.

Cresciuto calcisticamente come attaccante esterno, Hlozek è stato spesso impiegato anche come punta centrale e sa giocare sia a sinistra che a destra, rivelandosi molto duttile. L’attaccante ceco è un giocatore molto abile nel colpo di testa, è veloce ed è dotato di gran tecnica, cosa che mette in gran difficoltà gli avversari. Negli ultimi metri, invece, Hlozek è un gran rifinitore e difficilmente sbaglia quando si trova nei pressi della porta avversaria.

Le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di vari club italiani ed europei come Juventus, Lazio, Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea e quest’anno Hlozek sembra destinato a lasciare la Repubblica Ceca per spiccare il volo. Lo Sparta Praga ha fissato già il prezzo, con il club ceco che chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che al momento sarebbe troppo per le casse del Napoli.