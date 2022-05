Nuova pretendente per Zielinski: il futuro del polacco è in bilico

Il Napoli potrebbe dire addio a Zielinski a fine stagione. Proprio sul polacco bisogna registrare l’interesse di un club importante.

Nel Napoli dell’anno prossimo, molto probabilmente, ci saranno tantissimi cambiamenti. Questi cambiamenti potrebbero riguardare anche Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, la prossima estate potrebbe lasciare il Napoli dopo sei annate trascorse con la maglia azzurra.

Per il centrocampista quella di quest’anno è stata sicuramente la stagione più difficile. Zielinski, infatti, dopo i primi mesi molto incoraggianti, pian piano è stato relegato più volte in panchina da Luciano Spalletti. Le prestazioni del polacco sono letteralmente crollate in questi ultimi mesi, visto che non segna dalla trasferta di Europa League al Camp Nou contro il Barcellona. In campionato il suo digiuno è ancora più lungo, perché il giocatore azzurro non realizza uan rete dal match del Maradona dello scorso 4 dicembre contro l’Atalanta di Gasperini.

Al Napoli sono mancate tantissimo le prestazioni di Zielinski nel rush finale per lottare per la vittoria dello scudetto fino all’ultima giornata di campionato. In queste ultime settimane sul polacco stanno circolando tante indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dal club azzurro a fine stagione.

Napoli, Antonio Conte vuole portare Zielinski nel suo Tottenham. I dettagli

Secondo quanto raccolto da ‘Sportitalia’, infatti, c’è anche il Tottenham tra i club che stanno seguendo Piotr Zielinski. Fabio Paratici, direttore sportivo degli ‘Spurs’, ed Antonio Conte stimano molto il calciatore. Il tecnico italiano, infatti, voleva già il centrocampista nel 2019, ovvero quando era alla guida dell’Inter. All’epoca non ci furono le condizioni di un trasferimento ma adesso qualcosa può succedere, anche se dipenderà tutto dalla strategia che vorrà effettuare il Napoli la prossima estate.

Su Piotr Zielinski, inoltre, bisogna registrare anche l’interesse di tante squadre della Bundesliga, soprattutto il Bayern Monaco. Nella mediana azzurra si prospetta più di un cambiamento, perché non solo il polacco potrebbe partire ma anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo, seguito da Barcellona, Atletico e Real Madrid, ha il contratto in scadenza l’anno prossimo ed il Napoli non vorrebbe perderlo a parametro zero.