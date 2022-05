Napoli, assalto alla stellina ambita da mezza Europa: di chi si tratta

By

Il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, è tra le pretendenti di un giocatore ambito da mezza Europa.

Dopo aver raggiunto la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, nel Napoli di Luciano Spalletti si è cominciato subito a pensare alla prossima stagione. In casa partenopea, infatti, ci sono tantissime indiscrezioni che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita.

Nella squadra del tecnico toscano, di fatto, ci potrebbero essere tanti cambiamenti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Se l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale da gennaio, altri giocatori potrebbero cambiare aria nelle prossime settimane. I vari Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz, Zielinski, Osimhen ed Ospina, infatti, non sono per nulla certi della loro permanenza in maglia azzurra.

Il Napoli, dopo l’arrivo di Kvaratskhelia, si sta muovendo anche per possibili nuovi giocatori. In queste settimane sono stati accostati tantissimi nomi al club partenopeo: da Berardi e Traoré del Sassuolo, passando per Olivera del Getafe e Barak, ad Arnautovic e Pjanic. Ma nelle ultime ore alla lista dei calciatori monitorati da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli bisogna aggiungere il nome di una ‘stellina’ ambita da mezza Europa.

Napoli, c’è il forte interessamento di Giuntoli per Hlozek dello Sparta Praga

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli sta seguendo Adam Hlozek dello Sparta Praga. Il centravanti rispecchia perfettamente i parametri ricercati da De Laurentiis: età giovane (classe 2002) ed un ingaggio abbordabile. Il calciatore della Repubblica Ceca, grazie alle sue prestazioni ( 12 gol e 15 assist in 47 presenze), ha attirato a sé l’interesse di tante squadre europee. Tra queste c’è anche il West Ham, che sarebbe anche disposto a spendere circa 25 milioni di euro per accaparrarselo.

Zbynek Hlozek, padre dell’attaccante dello Sparta Praga, ha parlato una decina di giorni fa ai microfoni di ‘CalcioNapoli 24’ sull’interessamento del Napoli: “Sappiamo dell’interesse del team azzurro e di altre squadre per Adam. Stiamo parlando di una piazza molto interessante. Adam sta gestendo tutto questo clamore con grande tranquillità, ma è normale che avverta un certo interesse intorno a sé”.