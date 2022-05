Rinnovo Ospina, situazione in evoluzione: svelate le ultime novità

By

Il Napoli potrebbe dire addio a David Ospina, ma sul futuro del colombiano bisogna registrare alcune novità.

Il Napoli contro lo Spezia chiuderà la sua stagione. La gara del Picco ha nessun scopo di classifica, visto che entrambe le squadre hanno raggiunto i loro rispettivi obiettivi. Contro i liguri, secondo le ultime indiscrezioni, Spalletti dovrebbe schierare dal primo minuto chi ha giocato meno quest’anno. In porta, quindi, ci dovrebbe essere Alex Meret.

Il portiere italiano, infatti, ad inizio della stagione è partito titolare, ma poi, dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa al Marassi, ha dovuto cedere il proprio posto ad Ospina. Il tecnico toscano è stato chiarissimo sin da subito per quanto riguarda l’avvicendamento tra i suoi portieri: le gare di campionato destinate all’estremo difensore colombiano, mentre quelle delle coppe ad Alex Meret.

Il Napoli adesso deve assolutamente prendere una decisione definitiva, ovvero chi tra i due giocatori dovrà essere il titolare indiscusso della prossima stagione. Spalletti spera che Ospina rimanga ancora tra le fila azzurra ma l’agente del calciatore ha ribadito nelle scorse settimane che a fine campionato saranno liberi di cercare una nuova squadra, visto che il contratto del suo assistito con i partenopei è in scadenza a giugno. Proprio sulla situazione dell’ex Arsenal bisogna registrare delle novità.

Napoli, agenti di Ospina per parlare del futuro assistito con la società partenopea. Gli aggiornamenti

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, agenti di David Ospina, sono arrivati in città per discutere della situazione contrattuale del loro assistito con il Napoli. La distanza tra le parti, al momento, è difficilmente colmabile, ma le parti hanno deciso di aggiornarsi.

La permanenza di David Ospina è stata una richiesta esplicita di Luciano Spalletti alla società partenopea. Sull’estremo difensore, però, bisogna anche registrare il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. La dirigenza dei ‘Blancos’, infatti, avrebbe individuato il giocatore del Napoli come possibile secondo di Courtois, dopo che Lunin ha chiesto di andar via per giocare di più.