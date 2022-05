Politano via? Un vecchio pallino di Giuntoli torna di moda

By

Il Napoli sta cercando un giocatore che, però, con il suo arrivo potrebbe portare ad una cessione di Matteo Politano.

Dopo la vittoria contro il Genoa di Blessin, il Napoli chiuderà il campionato in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta già salvo. Luciano Spalletti, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe schierare alcuni calciatori che hanno giocato di meno nell’arco di questa stagione. Contro i liguri ci sarà sicuramente dal primo minuto Matteo Politano, visto che Lozano è volato in Messico per operarsi alla spalla infortunata lo scorso inverno durante un match giocato con la sua Nazionale.

L’ex Sassuolo, quindi, contro lo Spezia ritornerà a giocare da titolare, cosa che non accadeva dalla partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano al Maradona dello scorso 10 aprile. Dopo queste recenti panchine, in molti si sono chiesti cosa farà Politano una volta terminato il campionato.

Lo stesso agente del calciatore, Matteo Giuffredi, a ‘Radio Punto Nuovo’ ha parlato del futuro del suo assistito: “Delle considerazioni andranno sicuramente fatte, come le farà la società le faremo anche noi. Dovremo guardare al futuro a 360 gradi, ma non c’è nessuna discussione per queste panchine”. Nonostante queste dichiarazioni, c’è anche un’indiscrezione di mercato che porta a pensare ad una possibile cessione di Politano la prossima estate.

Napoli, si segue Berardi del Sassuolo: Politano possibile partente. I dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Domenico Berardi è nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il giocatore del Sassuolo andrebbe a giocare proprio sulla fascia di competenza di Matteo Politano, visto Hirving Lozano dovrebbe essere dirottato sulla sinistra per giocarsi il posto con il nuovo arrivo Kvaratskhelia.

Il Napoli, infatti, oltre al georgiano, sta cercando anche un altro giocatore per sostituire Lorenzo Insigne. Se dovesse arrivare Domenico Berardi, quindi, si dovrebbe capire se poi Politano accetterebbe di giocarsi il posto con il suo ex compagno ai tempi del Sassuolo. Quello che si può sicuramente dire è che in casa partenopea ci saranno tanti cambiamenti nella prossima stagione. Cambiamenti che potrebbero riguardare lo stesso Politano.