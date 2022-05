“Non è da big, può andare al Napoli”, la rivelazione su Bernardeschi

Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e lascerà i bianconeri a fine stagione. L’ex Fiorentina può essere un’occasione di mercato per il Napoli secondo Antonio Di Gennaro

Dopo cinque anni, tra tanti bassi e pochi alti, terminerà il rapporto tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Il club bianconero ha deciso di non voler rinnovare il contratto del centrocampista di Carrara e, come già accaduto per Dybala, non ha fatto recapitare all’ex viola alcuna offerta.

Bernardeschi non fa più parte dei piani della Juventus ed al termine della stagione lascerà i bianconeri a parametro zero. Il classe 1994, campione d’Europa con l’Italia agli ultimi europei, rappresenta ora un’occasione di mercato per motli club e tra questi ci potrebbe essere anche il Napoli secondo quanto rivelato da Antonio Di Gennaro.

Di Gennaro su Bernardeschi: “Lo vedrei bene al Napoli”

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto, il noto commentatore tv ed opinionista per TMW Radio ha analizzato la stagione di Bernardeschi, affermando come il giocatore abbia dimostrato di non essere all’altezza di giocare per dei top club: “Le prestazioni sono sempre state così così. Non so però se sia un giocatore da grandissima squadra: in questi anni di Juventus proprio non l’ha dimostrato” ha sentenziato.

Al termine della stagione Bernardeschi sarà libero di accasarsi ovunque vorrà per provare a rilanciare la propria carriera. Secondo Di Gennaro, il Napoli è una delle possibili destinazioni dell’ex giocatore dell Fiorentina: “Lo vedrei magari in una Lazio, un Torino o un Napoli” ha dichiarato, facendo intendere che per ripartire Bernadeschi dovrebbe optare per una squadra con meno pressione.

In passato, Bernardeschi piaceva al Napoli, con gli azzurri che hanno anche avuto qualche colloquio informale con la Juventus senza però mai iniziare una trattativa. Adesso, tuttavia, sarebbe difficile immaginare Bernardeschi al Napoli, considerato anche che il club azzurro è attualmente coperto in quei ruoli.

Inoltre, anche le richieste economiche del giocatore sono troppo alte per le casse del Napoli. Alla Juventus, Bernardeschi percepisce almeno 4 milioni di euro e per rinnovare aveva chiesto circa 3 milioni di euro. Un ingaggio troppo pesante per un giocatore di 28 anni e difficilmente De Laurentiis potrebbe pensare di ingaggiarlo.