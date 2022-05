Si complica Olivera, spunta l’alternativa “italiana”: è un pallino di Giuntoli

La trattativa per portare Mathias Olivera in Italia si complica ed il Napoli inizia a valutare le alternative. Giuntoli pensa ad una soluzione “italiana”.

Sembrava fosse ormai tutto fatto, si parlava anche di annuncio in dirittura d’arrivo ed invece la trattativa che avrebbe dovuto portare Mathias Olivera al Napoli si è complicata in modo clamoroso. Colpa del Getafe che ha improvvisamente rifiutato la prima offerta del club azzurro, forse annusando l’arrivo di altri club e cercando di ricavare ancora di più dalla cessione del terzino uruguaiano.

Una situazione che non piace al Napoli che vorrebbe evitare aste e che quindi di sta guardando intorno per valutare le possibili alternative. Nella lista del ds azzurro Cristiano Giuntoli c’è un nome per il quale lo stesso direttore sportivo impazzisce ed è quello di Andrea Cambiaso, terzino di 22 anni in forza al Genoa.

Cambiaso l’alternativa a Olivera: Giuntoli stravede per lui

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, Giuntoli segue da moltissimo tempo a Cambiaso ed è uno de suoi pupilli. Il noto quotidiano romano spiega come già un anno fa il ds azzurro provò a portare a Napoli il terzino sinistro, ma alla fine il Genoa decise di cederlo in prestito all’Empoli.

Quest’anno, invece, il Genoa ha deciso di mantenerlo in prima squadra e nonostante la stagione si sia conclusa con la retrocessione, Cambiaso ha ben figurato. Giuntoli non ha mai smesso di stravedere per il giocatore classe 2000 e qualora la trattativa con Olivera si arenasse in maniera definitiva si lancerebbe subito all’assalto del terzino sinistro rossoblu

Su Cambiaso, però, non c’è solo il Napoli, ma anche l’Inter che ha mostrato un forte interesse. Nel caso in cui i nerazzurri decidessero di non rinnovare il contratto di Perisic, Cambiaso sarebbe il primo obiettivo di Marotta per la fascia sinistra. Una concorrenza importante e che spinge il Napoli a prendere in fretta una decisione: se continuare ad insistere per Olivera o virare subito su Cambiaso.

In questa stagione, Cambiaso ha disputato 24 gare, firmando 4 assist e segnando anche un gol, proprio contro il Napoli nella seconda giornata di campionato il 29 Agosto 2021. Per il terzino sinistro anche un’espulsione per doppio giallo contro l’Udinese nella ventitreesima giornata.