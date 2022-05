Spezia-Napoli probabili formazioni: le scelte di Spalletti, quanti cambi

Le probabili formazioni di Spezia-Napoli: le scelte del tecnico di Luciano Spalletti che presenterà molte novità dal 1′

Ultimi 90’ di gioco e poi titoli di coda sul campionato del Napoli, con gli azzurri che chiudono al terzo posto con molti rimpianti. Abbandonato il sogno scudetto definitivamente, Insigne e compagni non si sono più fermati; tre successi consecutivi e l’obiettivo di chiudere con un’altra vittoria che forse farebbe aumentare solo il rammarico.

All’andata la squadra di Thiago Motta si impose al Maradona, in una delle troppe figuracce rimediate in casa dal Napoli e potrebbe essere questa l’occasione per una sorta di vendetta sportiva, considerato come i liguri siano ormai salvi. Dopo la passerella al Maradona di domenica scorsa, per il capitano sarà l’ultima maglia azzurra indossata, ma potrebbero essere al passo d’addio anche altri big, considerate le tante voci di mercato.

Spalletti, per questa gara, darà spazio a chi ha giocato meno, con molti cambi rispetto alla squadra delle ultime uscite, ad iniziare da Ghoulam, in campo dal 1′ con la fascia da capitano al braccio per un addio in grande stile.

Spezia-Napoli, l’undici scelto dal tecnico

Spazio a Meret, quindi, tra i pali, probabilmente all’ultima in maglia azzurra; il pacchetto arretrato sarà composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce con Rrahmani e Koulibaly al centro.

In mediana Anguissa, Fabian Ruiz e Lobotka si giocano due maglie con i primi due favoriti, anche se slovacco si gioca le sue carte. In attacco altra mini rivoluzione; Lozano è stato operato alla spalla e si rivedrà direttamente nella prossima stagione, Insigne non partirà dal 1′ come spiegato da Spalletti in conferenza stampa.

Essendo indisponibile Ounas, possibile Elmas titolare sulla fascia sinistra – ma potrebbe giocare più alto anche Mario Rui – mentre a destra agirà Politano. Sottopunta confermato ancora una volta Mertens, con Osimhen in attacco.

L’incontro sarà diretto da Marchetti di Ostia; i guardalinee saranno Di Monte e Trinchieri, mentre Robilotta quarto uomo. Var Banti ed Avar Gherisini.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Osimhen. Allenatore: Spalletti.