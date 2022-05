Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: rivoluzione Spalletti

By

Da pochissimi minuti sono uscite le fomazioni ufficiali di Spezia e Napoli. Tra gli azzurri bisogna registrare delle importanti novità.

Il Napoli tra pochissimo scenderà in campo contro lo Spezia di Thiago Motta per l’ultimo turno di campionato. Il match del Picco, dal punto di vista della classifica, non ha nessuna importanza, visto che entrambe le squadre hanno raggiunto il proprio obiettivo.

Se, infatti, gli azzurri hanno raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i liguri sono riusciti a mantenere la massima categoria. Luciano Spalletti, quindi, ha approfittato della partita di oggi per far giocare a chi è stato schierato di meno nell’arco di questa stagione.

Per molti dei giocatori che partiranno dal primo minuti contro lo Spezia, di fatto, sarà l’ultima volta in maglia azzurra. Uno su tutti è Faouzi Ghoulam, che lascerà il Napoli a fine stagione. Ma ecco gli undici scelti da Luciano Spalletti che scenderanno in campo contro il team ligure.

Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: Petagna titolare

Il tecnico toscano, infatti, ha effettuato, così come annunciato nella conferenza stampa di ieri, tantissimi cambiamenti: in porta ci sarà Meret, mentre la difesa sarà composta da Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus e Ghoulam. A centrocampo ci saranno Demme e Lobotka. Dietro Petagna, invece, Spalletti ha schierato Zielinski, Elmas e Politano.

Anche Thiago Motta ha schierato i suoi con un 4-2-3-1: con Provedel in porta, in difesa ci saranno Amian, Erlic, Nikolaou e Salva Ferrer. Il centrocampo sarà formato da Maggiore e Kiwior, mentre dietro a Manaj sono stati schierati il napoletano Verde, Agudelo ed Antiste.