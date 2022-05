Salernitana-Udinese, Pinzi e l’ipotesi 3-0 a tavolino: la reazione dell’Udinese

Scoppia la bufera attorno a Salernitana-Udinese a causa dell’ingresso in campo di Pinzi: spunta l’ipotesi 3-0 a tavolino per i granata.

La Salernitana perde 0-4 davanti al proprio pubblico. Dolce sconfitta: qualcuno l’ha ribattezzata così. In effetti, il poker rifilato dall’Udinese all’ultima giornata di campionato è stato meno amaro del previsto. A causa del pareggio a reti bianche tra Venezia e Cagliari, il club granata si è salvato e ha mantenuto il 17esimo posto in classifica.

A distanza di diverse ore dalla fine del match, spunta il giallo attorno a Salernitana-Udinese. Infatti, nei minuti di recupero del secondo tempo, Cioffi ha mandato in campo Riccardo Pinzi – classe 2003 e figlio dell’ex calciatore bianconero – che però non era presente nella lista consegnata alla stampa.

L’anomalia è stata registrata anche durante la diretta televisiva e dal telecronista Ricky Buscaglia di DAZN, spiazzato dall’ingresso in campo del numero 75 non presente in distinta: “È entrato un calciatore con la maglia 75 che non risulta in distinta, Pinzi“. La conferma è arrivata anche a bordocampo con Orazio Accomando, anch’egli sorpreso dall’inserimento di un calciatore dell’Udinese non inserito nella lista consegnata ai giornalisti.

Salernitana-Udinese, Pinzi rovina la vittoria? La smentita dei friulani

Chiaramente, a seguito delle dichiarazioni dei giornalisti DAZN e a seguito di un clamore mediatico attorno alla foto della distinta consegnata alla stampa in cui non figura Riccardo Pinzi nella rosa bianconera, molti tifosi hanno ipotizzato che la Salernitana avrebbe potuto conquistare il 3-0 a tavolino e chiudere la stagione con una vittoria. Tuttavia, le cose sarebbero andate diversamente.

L’ipotesi del 3-0 a tavolino per la Salernitana non si verificherà. Infatti, l’Udinese ha spento sul nascere la questione e, secondo quanto riporta Udinese Blog, il club ha confermato che Riccardo Pinzi era stato regolarmente inserito nella lista al posto di Pablo Marì. Dunque, si tratterebbe di un errore, poiché Pinzi figura anche sul report della Lega Serie A.

In ogni caso, i punti in palio nel match dell’Arechi valgono poco e nulla. La Salernitana ha conquistato la salvezza matematica e l’Udinese ha voltato già pagina, pensando alla prossima stagione. Infatti, all’indomani del sontuoso 4-0 rifilato ai campani, la società friulana ha annunciato che mister Cioffi non proseguirà la sua carriera sulla panchina bianconera: non ha rinnovato il contratto.