“Ha un accordo con il Napoli”, il presidente conferma il colpo di mercato

Il Napoli ha chiuso la propria stagione con la vittoria contro lo Spezia, ma per i tifosi azzurri c’è una nuova notizia di mercato.

Dopo la vittoria contro lo Spezia di domenica per 0-3, il Napoli ha concluso il proprio campionato. E’ stata un’ottima stagione per i partenopei, visto che hanno raggiunto sia il terzo posto che l’obiettivo di partecipare la prossima edizione della Champions League. Ma tra i giocatori di Luciano Spalletti, e non solo, serpeggia un po’ di amarezza per non aver sfruttato l’occasione di potersi giocare lo Scudetto fino all’ultima giornata. Con la conclusione della Serie A, la società azzurra sta pensando al mercato della prossima sessione estiva.

Calciomercato che potrebbe portare con sé tantissimi cambiamenti sia per quello che riguarda eventuali acquisti che cessioni. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale da mesi, quello di altri giocatori del Napoli potrebbe arrivare nelle prossime settimane. I sostenitori del team partenopeo potrebbero dire addio a calciatori come Mertens, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e Piotr Zielinski.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, ovviamente, si stanno muovendo anche sul fronte acquisti. Il patron partenopeo ha già ufficializzato l’acquisto del georgiano Kvaratskhelia, ma sta cercando anche altri giocatori. In queste ultime ore, infatti, ci sono state delle dichiarazioni di un presidente di una squadra straniera che hanno confermato il secondo colpo del team partenopeo.

Getafe, il presidente Torres: “Olivera ha un accordo con il Napoli”

Angel Torres, presidente del Getafe, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Posso dire che Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Visite mediche? Non lo so, ma posso dire che sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale”.

Il massimo dirigente del club spagnolo, di fatto, ha confermato l’indiscrezione lanciata da ‘Sky Sport’, ovvero della chiusura della trattativa tra il Napoli ed il Getafe per Mathias Olivera. De Laurentiis dovrebbe versare circa 12 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse del team iberico. Il team partenopeo ha così occupato finalmente la casella del terzino sinistro, visto che Faouzi Ghoulam in questi ultimi anni non ha potuto garantire un adeguato numero di partire per colpa dei tantissimi infortuni che hanno frenato bruscamente la sua carriera.