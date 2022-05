“Sarebbe bellissimo”: il Napoli stringe per un jolly di centrocampo

Il Napoli si sta guardando intorno per rinforzare il proprio centrocampo. C’è l’apertura dell’agente per un jolly importante.

Non solo l’attacco, il Napoli molto probabilmente farà qualche investimento anche a centrocampo. Gli azzurri intendono rinforzarsi in mezzo al campo dove ci sarà qualche cessione, con il futuro di Fabian Ruiz e di Zielinski sempre in bilico. Nelle ultime ore c’è da appuntare un nome nuovo sulla lista del ds Cristiano Giuntoli.

Il nome è quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del neoretrocesso Cagliari. Già vicino alla cessione a Gennaio, con i sardi ormai in Serie B la cessione sembra scontata per l’uruguaiano che rappresenterebbe un jolly interessante per il Napoli. Ad aprire a tale scenario è stato proprio il suo agente Pablo Bentancur.

L’agente di Nandez strizza l’occhio al Napoli

Al momento non ci sono trattative in piedi, ma Nandez sarebbe contento di poter giocare per il Napoli. Così si è espresso a Kiss Kiss Napoli l’agente del giocatore uruguaiano che ha aggiunto come vedere Nandez in azzurro sarebbe fantastico: “Il giocatore comunque piace al Napoli, ma non ci sono questioni ufficiali di cui parlare” – ha precisato Bentancur – “Vedere Nandez a Napoli sarebbe bellissimo“ ha poi affermato non nascondendo l’entusiasmo.

L’agente di Nandez ha dunque confermato il placet del Napoli verso il suo assistito, affermando anche come Giuntoli lo stimi molto. Bentancur ha precisato come il giocatore ora stia riflettendo e che sta affrontando una brutta situazione a causa della retrocessione del Cagliari, avvenuta dopo lo 0-0 contro il Venezia all’ultima giornata.

Una volta che Nandez avrà schiarito le idee, lui ed il suo agente valuteranno il futuro, con Napoli che è una piazza molto gradita ad entrambi. Bentancur ha colto l’occasione anche per parlare del nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera. L’agente ha dichiarato come sia un profilo interessante: “Complimenti al Napoli anche per aver preso Olivera, un calciatore fortissimo. Olivera ha carattere, è forte sotto tutti i punti di vista” ha sentenziato.

Dopo Deulofeu, arrivano altri apprezzamenti interessanti per il Napoli, con Nandez che rappresenterebbe di sicuro un colpo importante per il centrocampo azzurro. Seppur la stagione del Cagliari è stata disastrosa, Nandez è risultato uno dei migliori dei rossoblu e quando è stato out per infortunio la sua assenza è pesata come un macigno sulla stagione del club sardo.