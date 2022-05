Il ds della Salernitana Walter Sabatini ha parlato delle voci su Cavani. I tifosi del Napoli hanno reagito così alle sue dichiarazioni

La notizia di un interesse della Salernitana per Edinson Cavani ha fatto discutere molto. Entusiasmo da parte dei tifosi granata, comprensibile perplessità di quelli del Napoli. Il Matador, a 35 anni suonati, si svincola dal Manchester United e dal 1 luglio sarà un giocatore libero. Forse (ma usiamo prudenza) non è quello di una volta, eppure nel campionato italiano potrebbe fare la differenza. Un sogno per la Salernitana, confermato dal presidente Danilo Iervolino.

“Sarebbe bello, lui ama il territorio e forse avrebbe voglia di cimentarsi in un torneo meno competitivo, in una squadra più piccola. Noi siamo a disposizione, perche è la Salernitana che si metterebbe a disposizione di Cavani e non viceversa. Sono pronto a convincerlo, potremmo fargli ponti d’oro”. Di certo non sarà facile: il Matador ha guadagnato in questi due anni al Manchester ben 11 milioni di sterline a stagione.

Cavani alla Salernitana, la verità del ds Walter Sabatini

Uno stipendio di circa 13 milioni di euro. A quanto sarebbe disposto a scendere? Si vocifera di una richiesta (o forse una proposta) di 5 milioni. Ma è tutto da verificare. Operazione che messa così sembra complicata. E a chiudere la porta a un simile esborso è stato il ds della squadra Granata, Walter Sabatini. “Cavani costa troppo – ha detto in parte “smentendo” Iervolino e facendo capire di avere lui il polso della situazione – voglio dire che la Salernitana potrebbe permettersi un ingaggio top, ma non è quello che cerchiamo. Il nostro calcio deve essere sostenibile”.

Problema economico, anche se l’ipotesi di Cavani a Salerno nasce perché i figli del Matador vivono in provincia di Napoli con l’ex moglie. Per il calciatore ci sarebbe la possibilità di avvicinarsi a loro, visto che Salerno dista circa 70 km da Napoli. Tuttavia, il “no” di Sabatini ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli, che proprio mal digerivano di vedere il loro ex idolo con la maglia granata…