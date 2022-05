Napoli, De Laurentiis scatenato: ufficiali due nuovi acquisti in mezz’ora

Non solo Oliveira: De Laurentiis bette due colpi e sono ufficiali. Prende forma il Napoli per la prossima stagione.

Il nuovo corso del Napoli inizia a prendere forma. La giornata odierna sarà una tappa fondamentale per il club e Spalletti, che incassa due innesti in meno di mezz’ora. Gli annunci arrivano proprio da Aurelio De Laurentiis, e i tifosi iniziano ad esultare per due buone notizie.

Dopo una lunga trattativa Giuntoli e il numero uno del club hanno strappato il sì di Mathias Oliveria, in arrivo dal Getafe. L’esterno andrà a dare velocità, corsa e talento alle corsie esterne, che per Spalletti necessitavano di importanti ritocchi. Il Napoli ha quindi bruciato la concorrenza ed ha ufficializzato sulle proprie pagine social l’arrivo del calciatore, con una speciale grafica e una immediata valanga di commenti da parte dei tifosi.

Anche De Laurentiis come spesso accade ha twittato. Il presidente appena finita la stagione ha avviato i colloqui per bruciare la concorrenza con un obiettivo preciso. In un campionato atipico, che partirà in largo anticipo, la missione dei club è fornire ai tecnici gruppi già pronti in fase di preparazione. Il Napoli per questo motivo quindi accelerando, e oltra ad Oliveira ha piazzato un altro importante colpo. Ad annunciarlo è stato sempre De Laurentiis, che in mezz’ora ha reso noti altri due acquisti per i partenopei.

Napoli, non solo Oliveira: De Laurentiis ufficializza un altro innesto

Missione compiuta. In pochi giorni il Napoli ha prima sostituito Insigne e poi dato la caccia ad un altro esterno di grande talento. Oggi infatti è arrivato il calciatore che prenderà il posto di Ghoulam e andrà a duellare con Mario Rui per un posto da titolare sulla corsia.

Giuntoli però ha chiuso una giornata chiave per il mercato partenopeo con un altro affare. Si tratta della firma di Frank Anguissa, che è stato ufficialmente riscattato dai partenopei. “Ciao Frank, che piacere averti ancora con noi”, ha scritto il patron del club, alludendo chiaramente ad un affare che era caldissimo e che darà nuovamente a Spalletti un centrocampista preziosissimo. Affare concluso quindi e timori messi da parte. Il Napoli parte già con il piede giusto e tre innesti, nonostante il campionato sia concluso da pochi giorni.

Un messaggio chiaro da parte di De Laurentiis sulla volontà di cambiare volto al club, di creare un gruppo più giovane e di dare a Spalletti qualità e ricambi importanti. Il prossimo step sarà quindi il rinnovo di Mertens. Una missione delicata che però i tifosi chiedono di chiudere al più presto. Sarà un passaggio fondamentale per le ambizioni del club, magari in attesa di quel colpo che potrebbe essere la ciliegina sulla torta e andrebbe a migliorare le la rosa e gli obiettivi che il Napoli vuole fortemente centrare.