Napoli, UFFICIALE il secondo acquisto: il comunicato

Con un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi profili, il Napoli ha annunciato il secondo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.

Terminata la stagione con un bel terzo posto e con la conseguente qualificaione alla prossima Champions League, il Napoli si è gettato a capofitto sul mercato per rinforzare la rosa il prossimo anno. Gli azzurri, dopo aver già definito tutti i dettagli per l’arrivo di Kvarataskhelia, hanno annunciato il loro secondo acquisto di questa sessione estiva.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi canali social, il Napoli ha annunciato l’arrivo di Mathias Olivera dal Getafe, club che milita nella Liga, la massima serie di calcio spagnolo. Il terzino uruguaiano sbarca a Napoli per prendere il posto dello svincolato Ghoulam sulla sinistra e rappresenta un upgrade importante rispetto a Mario Rui.

Napoli-Olivera: le cifre dell’affare

La trattativa tra il Napoli ed il Getafe è stata molto lunga e ad un certo punto si pensava tutto potesse saltare. Inizialmente, infatti, gli Azulones avevano intenzione di declinare l’offerta azzurra, fiutando il possibile inserimento di altri club che avrebbero potuto offrire di più, ma alla fine il club di De Laurentiis è riuscito a spuntarla e a mettere a segno questo colpo per la difesa.

La conferma è arrivata nella serata di lunedì direttamente dal presidente del Getafe Angel Torres che ha dichiarato come il giocatore avesse trovato l’accordo con il Napoli. Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, Napoli e Getafe si sono accordati sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, 11 milioni di base fissa più altri 4 di bonus.

Mathias Olivera si è presentato a Roma a Villa Stuart martedì dove ha sostenuto le visite mediche ed in serata ha firmato il contratto che lo ha legato al Napoli fino al 2027. Per quanto riguarda l’ingaggio, il terzino uruguaiano percepirà 1,3 milioni di euro a stagione per iniziare e salirà fino a 1,9 milioni di euro nelle successive.

Con il Getafe, Olivera ha disputato una stagione di ottimo livello e per il classe 1997 è arrivata finalmente l’opportunità di giocare in un top club. Già nel giro della nazionale uruguaiana, Olivera incarna il profilo del terzino moderno, considerato che gli piace giocare un calcio offensivo, agendo su tutta la fascia. Un ottimo colpo anche in prospettiva per il Napoli che aggiunge un ulteriore freccia al suo arco. Di seguito il comunicato del Napoli: