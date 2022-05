Il Pocho Lavezzi torna al Maradona! Come acquistare i biglietti per l’evento

Il Pocho Lavezzi torna finalmente a Napoli e sarà allo stadio Maradona di Fuorigrotta per un evento incredibile: scopri come vederlo dal vivo.

Aveva promesso di voler tornare a Napoli e l’ha fatto. Il Pocho Lavezzi è sbarcato in Campania con la compagna Natalie Borges e da giorni si sta godendo il sole, il mare ed il cibo locale.

Per diversi anni, Napoli è stata la casa dell’argentino. Poi la richiesta di andare via dal club, per rincorrere nuovi obiettivi e l’addio doloroso, tra le lacrime. A distanza di così tanto tempo, l’affetto per il Pocho non è cambiato ed il popolo partenopeo lo sta dimostrando proprio in questi giorni.

L’ex attaccante azzurro si è ormai ritirato dalle scene, ma ha accettato di prender parte ad un evento benefico che si svolgerà allo stadio di Fuorigrotta, che il sudamericano conosce come le sue tasche. Ecco tutti i dettagli per acquistare i biglietti dell’evento e vedere dal vivo Lavezzi al Maradona.

Lavezzi al Maradona da special guest

L’ultima partita del Pocho con la maglia del Napoli risale al 20 maggio 2012. Una data memorabile per i tifosi azzurri. Quel giorno, infatti, la formazione di Mazzarri vinse la Coppa Italia contro la Juventus. A distanza di 3660 giorni dall’ultima partita di Lavezzi in azzurro, l’argentino ritroverà i suoi amati tifosi allo stadio per un concerto benefico organizzato da Joseph Capriati, dj e artista di caratura internazionale.

In realtà, Ezequiel è già tornato a Napoli nel 2014, in occasione dell’amichevole tra il PSG e la squadra di Benitez. Circa 2870 giorni fa. E’ passato troppo tempo dall’ultima apparizione davanti ai supporter partenopei, che non hanno mai dimenticato le giocate del numero 22, uno dei pochi ad infiammare le due Curve con i suoi scatti fulminanti.

Dunque, Lavezzi ha accettato l’invito del dj e sarà ospite di questo maxi concerto che si terrà allo stadio Maradona dalle ore 12:00 fino a mezzanotte del 28 maggio.

Joseph Capriati & Friends: gli ospiti e le modalità d’acquisto dei biglietti

L’ex attaccante argentino del Napoli non sarà l’unico special guest. Infatti, sul palco si esibiranno dj importanti da DjRalf a Markantonio, da Cassy a Silvie Loto. E poi, ci saranno i grandi ospiti della serata James Senese e Clementino che trascineranno il pubblico napoletano con la loro musica.

L’evento musicale Joseph Capriati & Friends in programma il 28 maggio allo stadio Maradona è stato organizzato in collaborazione con Unicef e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Il ricavato andrà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini ucraini.

Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi al sito www.ticketone.it. E’ ancora possibile prenotare posti nel settore Gold non numerato (55 euro) e nella Curva B inferiore (34 euro).