Il Pocho Lavezzi compie 37 anni: il “regalo” è una donna bellissima – FOTO

Giornata importante per i tifosi del Napoli e per Ezequiel Lavezzi: è il compleanno del Pocho, ma il regalo più bello è la sua compagna.

E sono 37. Il Pocho Lavezzi spegne 37 candeline lontano dai riflettori e dai suoi più grandi ammiratori napoletani. Dopo Maradona, i tifosi hanno amato solo il 22 argentino con una passione travolgente. Per dimenticare Lavezzi, è dovuto sbarcare in città Dries Mertens, ma per entrare nel cuore dei supporter azzurri sono serviti diversi anni. Con il Pocho no, è stato amore a prima vista.

L’argentino ha lasciato il calcio nel 2019, dopo l’esperienza in Cina. Tante le offerte dall’Europa e dall’Asia, ma era arrivato ad un punto di rottura con lo sport: “Mi è passata la voglia – le parole dell’ex attaccante del Napoli a Sky Sport – Mi chiedevo in allenamento che stessi facendo. Avevo proposte per continuare a giocare, ma decisi di smettere“.

Per un breve periodo, Lavezzi è stato il calciatore più pagato al mondo grazie al contratto con l’Hebei, che gli permetteva di guadagnare 2,3 milioni al mese. Molto più di Messi e Cristiano Ronaldo. Il Pocho ora non gioca più, si gode il tempo libero e la famiglia. Resta al fianco del figlio Tomas, anch’egli aspirante calciatore, e soprattutto è legato ancora alla famosa modella brasiliana: ecco chi è la bellissima compagna di Lavezzi.

Lavezzi, chi è la sua bellissima compagna

L’argentino ha trascorso momenti davvero difficili con la sua compagna. Circa un anno fa, Natalia Borges ed Ezequiel Lavezzi si erano separati. La celebre modella sudamericana aveva dichiarato sui social di non voler parlare della fine del rapporto con l’ex calciatore: “Non voglio rovinare la sua immagine“.

Poi, verso la fine del 2021, è scoccata nuovamente la scintilla, ma Lavezzi ha dovuto fare chiarezza sulla diffusione di notizie sul flirt con Belen Rodriguez. Secondo alcuni giornali, l’argentino aveva tradito la fidanzata e si era invaghito dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma erano chiaramente solo fake news. Con Natalia Borges procede tutto a gonfie vele, la coppia è felicemente innamorata e di tanto in tanto si mostra sui social in luoghi esotici e affascinanti.

Natalia Borges è un’attrice e modella brasiliana, ama trascorrere le giornate al mare con il Pocho Lavezzi e condivide la passione per il vino con il suo compagno. La donna ha circa 120 mila follower su Instagram e incanta i suoi fan attraverso scatti mozzafiato, indossando costumi o abiti eleganti.