Kvaratskhelia pronto per Napoli: altra perla con la Dinamo Batumi – VIDEO

Il georgiano impreziosisce una prestazione da incorniciare con una doppietta che illumina gli occhi dei suoi nuovi tifosi.

Una doppietta nel 4-4 tra Dinamo Batumi e FC Samgurali Tskhaltubo. Doppietta per Khvica Kvaratskhelia stellina georgiana prossimo calciatore del Napoli. Due gol che mettono in risalto alcune delle molteplici qualità del calciatore che nelle intenzioni della società dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Insigne, ormai a tutti gli effetti nuovo calciatore del Toronto.

Il video che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli pronti ad accogliere il prima possibile il calciatore georgiano attualmente alla Dinamo Batumi Khvica Kvaratskhelia. Sinistro, tecnica, eleganza, palleggio. Nei due gol che portano al 4-4 contro il FC Samgurali Tskhaltubo c’è tutto quello che nel corso delle scorse settimane si è raccontato del Messi georgiano.

Due gol che fanno innamorare i tifosi dopo l’ennesima perla, qualche giorno fa, in cui la cavalcata vincente conclusasi con un tocco di pura classe ha ricordato a qualcuno le movenze e soprattutto le gesta di uno dei più grandi calciatori degli ultimi tempi, l’ex Milan e Real Madrid Kakà. Kvaratskhelia stupisce per la qualità del calcio espresso, caratteristiche uniche per un giovane della sua età.ù

La stellina georgiana incanta e fa brillare gli occhi ai suoi nuovi tifosi

La doppietta di oggi di #Kvaratskhelia nel 4-4 della Dinamo Batumi contro l'FC Samgurali Tskhaltubo: 1) il primo gol (il secondo nel video) è al volo di sinistro al termine di azione manovrata

2) il secondo è un rigore che si conquista da solo con una serpentina al limite d'area pic.twitter.com/kIPJ3QEu79 — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) May 25, 2022

Due gol da cineteca due gol che incantano i nuovi tifosi del Napoli e riempiono il cuore di quelli della Dinamo Batumi che dalla prossima stagione non potranno contare sulle prestazioni di quella che è oggi indiscutibilmente la propria stella. Il rigore conquistato dopo una strepitosa serpentina tra gli avversari e la doppietta completata con un sinistro al volo esteticamente sublime.

11 le presenza di Kvaratskhelia con la Dinamo Batumi da quando nel marzo di quest’anno vi si è trasferiti dal Rubin Kazan. Presenze impreziosite da ben 8 gol e due assit per la stella tra l’altro della nazionale georgiana attesa dal prossimo luglio ad infiammare le gare del Maradona di Napoli. Tutto è pronto insomma per abbracciare quello che è a tutti gli effetti un promesso campione. I tifosi azzurri ci sperano, stavolta la chiave per una nuova epoca magica potrebbe arrivare inaspettatamente dall’Europa dell’est.