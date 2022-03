Calciomercato Napoli, trovato il rigorista perfetto: è sfida col Milan

Il Napoli perderà il suo rigorista a fine stagione, ma la dirigenza ha pronto un colpo decisamente importante: è sfida con il Milan.

A fine stagione, il Napoli lascerà partire Lorenzo Insigne per il Canada. Il capitano azzurro non è riuscito a trovare alcun accordo con la società per rinnovare il contratto e ha deciso di cambiare ambiente per proseguire la sua carriera.

Con l’addio di Insigne, il club partenopeo perde il suo rigorista. E’ in bilico anche Mertens, altro rigorista della formazione di Spalletti, in scadenza di contratto. Resterà Osimhen, il quale con la Nigeria ha dimostrato di saper essere freddo dagli undici metri. Ma la dirigenza azzurra si sta muovendo alla ricerca di un degno sostituto di Insigne o che comunque possa essere un colpo importante per migliorare la trequarti offensiva, che quest’anno ha deluso parecchio. E l’identikit ideale è un calciatore della Nazionale, da ottime percentuali su calcio di rigore.

Napoli-Milan, Berardi conteso: i dettagli

Il Napoli ha puntato lo stesso giocatore nel mirino del Milan: è partita la doppia sfida su due fronti, non solo per lo scudetto. Secondo quanto afferma Repubblica, il ds Giuntoli apprezzerebbe Domenico Berardi del Sassuolo, forse la miglior ala destra del campionato. L’attaccante neroverde sta disputando una stagione incredibile e sarà difficile trattenerlo un altro anno. Il suo contratto scadrà nel 2024, quindi la dirigenza potrebbe avere l’ultima chance per cederlo.

Sulle tracce di Berardi c’è anche il Milan, che vuole rinforzare l’attacco per la prossima stagione. Il Sassuolo ha già fissato il prezzo: cederà il calciatore ad almeno 35 milioni di euro. Un prezzo ragionevole per la società azzurra, la quale potrebbe lasciar partire anche Lozano a fine stagione per lasciare spazio all’attaccante di Dionisi. In effetti, il messicano aveva già espresso il desiderio di andare in un club più importante.

Dunque, se il Napoli acquistasse Berardi nella prossima sessione estiva risolverebbe anche il problema del rigorista: Mimmo ha segnato 6 calci di rigore in stagione, senza mai sbagliarne uno.