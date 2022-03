“Insigne l’ha fatto ancora”: i tifosi non perdonano il capitano del Napoli

Napoli-Milan da incubo per Lorenzo Insigne e i tifosi non perdonano: pioggia di critiche per il capitano azzurro all’ultimo big match

Napoli-Milan è stato l’ultimo big match di Lorenzo Insigne allo stadio Maradona, di fronte al proprio pubblico. E di certo, il capitano azzurro avrebbe potuto chiudere il cerchio in un altro modo.

Una serata davvero da dimenticare da parte della formazione di Spalletti, surclassata dall’imprevidibilità e dalle ripartenze dei rossoneri. Troppo prevedibili, invece, i calciatori del Napoli. Come prevedibile era l’ennesimo passo falso nel match da dentro-fuori. Il sogno scudetto non svanisce, ma si fa difficile.

Lorenzo Insigne è complice della sconfitta maturata al Maradona. L’attaccante di Frattamaggiore perde palla e regala una punizione attorno al 48′, quando sugli sviluppi del calcio piazzato segna Giroud. Al di là di questo episodio, il capitano azzurro è impalpabile per i 70 minuti disputati e i tifosi partenopei non hanno perdonato la sua ennesima prestazione stagionale sottotono.

Insigne, altra serata storta: “Ha fatto meglio Ounas in 5 minuti”

C’è rammarico. Insigne saluterà a fine stagione il Napoli dopo una stagione altalenante, con tanti errori e poche gioie personali. La gara contro i rossoneri ne dà ampia dimostrazione. Un utente su Twitter ironizza sulla prestazione sua e dei colleghi di reparto, paragonandoli a spettatori in campo: “Dove hanno acquistato i biglietti?“.

C’è chi invece affonda il colpo dopo la sostituzione di Spalletti. Lorenzo Insigne da sempre divide la tifoseria azzurra, tra chi lo difende e chi chiede da lui un atteggiamento da leader, vista la fascia che indossa.

E ancora, un altro utente proprio non tollera una nuova gara sbagliata dal numero 24, che non riesce ad esaltarsi e dimostrare tutto il suo potenziale quando c’è una partita di cartello.

E così, questa è stata l’ultima occasione di Lorenzo Insigne in un big match davanti ai propri tifosi. La prestazione insufficiente e le critiche accompagneranno il capitano del Napoli per tutta la settimana. Forse anche fino al termine del campionato se le cose non dovessero cambiare in meglio. Insomma, la storia sta per chiudersi nel peggiore dei modi.