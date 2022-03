Napoli o Milan, chi ha i migliori attaccanti in Serie A? Il vantaggio è minimo

Quale squadra tra Napoli e Milan ha gli attaccanti più in forma? Il confronto tra bomber vede un vincitore, ma la differenza è minima!

Non sempre i big match vengono risolti dagli attaccanti, dai grandi bomber. Spesso e volentieri gli uomini meno attesi risolvono le gare allo scadere. Basti pensare allo storico gol di Koulibaly alla Juventus nell’aprile del 2018. E di esempi se ne potrebbero fare moltissimi altri.

Nessuno tra Napoli e Milan ha il miglior attacco del campionato, ma certamente i due reparti stanno rendendo a dovere. La distribuzione dei gol degli attaccanti delle due contendenti per lo scudetto è molto simile. Spalletti e Pioli possono contare su un pacchetto offensivo abbastanza omogeneo, che riesce ad andare al gol con diversi protagonisti. I leader non mancano, ma non per forza sono i trascinatori. Ecco la statistica ufficiale che mostra quale formazione tra Napoli e Milan ha i migliori attaccanti del campionato.

Napoli-Milan, da Osimhen a Ibra: quali sono gli attaccanti che hanno segnato di più

Nessuna delle due squadre ha attaccanti in doppia cifra in questo campionato. Un dato che può essere letto in maniera positiva, mettendo a confronto i gol fatti finora in Serie A dall’intera rosa. Ma è chiaro che rispetto a Lazio, Inter o Roma, il gioco offensivo cambia notevolmente ed è difficile fare affidamento su uno o massimo due giocatori.

Mettendo a confronto gli attaccanti di Napoli e Milan è possibile notare che entrambi hanno 3 giocatori offensivi con un numero di gol realizzati molto simile. Da una parte, Osimhen, Mertens ed Insigne a 7 marcature ciascuno. Dall’altra, Ibrahimovic e Leao ad 8 reti e Giroud a 7. Anche gli altri calciatori che segnano meno hanno praticamente lo stesso score. Lozano 4 marcature in campionato, Petagna 3, Politano solo 1. I rossoneri rispondono con Messias a 4 reti, Rebic a 2 e Maldini ad 1.

Infatti, i reparti offensivi di Napoli e Milan hanno segnato quasi lo stesso numero di reti. I rossoneri sono sopra di una marcatura sugli azzurri: 30 gol contro 29 della squadra di Spalletti. E sono dati che fanno riflettere parecchio. Infatti, gli azzurri hanno segnato in totale 49 reti finora in Serie A: ben 20 sono stati fatti da non attaccanti. Ancora meglio il Milan: 23 marcature sono state realizzate da giocatori di altri ruoli.