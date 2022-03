Napoli-Milan da record! Spazzato il primato stagionale

Napoli-Milan è già da record prima ancora del fischio d’inizio! Primato stagionale spazzato: che cosa è succede al Maradona.

Nelle strade di Napoli c’è fermento. Si respira l’aria delle grandi occasioni. D’altronde, sulla vetta si respira anche meglio. I tifosi azzurri si sono quasi abituati alla posizione in classifica della propria squadra: sempre in zona Champions da quando è iniziato il campionato. O meglio, sempre in zona scudetto.

Napoli-Milan è proprio una sfida per il titolo. Sarà lo spartiacque del campionato e potrebbe tagliare le gambe all’uno o all’altro. La formazione di Spalletti, però, avrà un vantaggio importante da sfruttare. Inoltre, prima ancora di giocare, al Maradona sarà record stagionale!

Napoli-Milan, la risposta dei tifosi è da record!

In pochissimi giorni, i supporter azzurri hanno polverizzato i botteghini. Allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà praticamente il sold out entro i limiti consentiti per via delle restrizioni. La capienza totale dell’impianto di Fuorigrotta è di 55mila spettatori, ma il governo non ha ancora dato il via libera alla vendita dei biglietti per riempire palazzetti e stadi. Il Maradona sarà al 75% per Napoli-Milan, ma ci sarà il pienone consentito: sono attesi circa 41mila tifosi.

L’unico settore con ancora qualche posto disponibile alla vigilia della partita è quello ospiti: tutto il resto è già esaurito. Dunque, sarà spazzato il record stagionale di spettatori al Maradona. In occasione dell’omaggio al Pibe de Oro ad un anno dalla sua morte e per l’inaugurazione della statua, i tifosi del Napoli riempirono 36 mila sediolini. L’ultima volta che l’impianto del club azzurro è arrivato a superare 40 spettatori risale alla partita contro il Lecce del febbraio 2020, quando il Covid iniziava a diventare argomento nazionale ma non era ancora scattato l’allarme. Erano altri tempi, altre abitudini, un altro Napoli.