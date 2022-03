Napoli-Milan, una statistica sorride agli azzurri: le probabili formazioni

Napoli-Milan sarà un crocevia fondamentale per le ambizioni degli azzurri, che hanno la possibilità di andare da soli al comando. C’è un dato che fa sorridere Spalletti

Il big match si avvicina. Napoli-Milan vale il primato e Spalletti ci arriva di slancio, dopo l’entusiasmante vittoria all’Olimpico sulla Lazio e con una squadra che ritrova via via tutti i pezzi mancanti. Con una vittoria il Napoli potrebbe volare da solo al comando della Serie A, in attesa che l’Inter recuperi il match con il Bologna.

Nell’allenamento di ieri si sono aggregati al gruppo anche Lozano e Anguissa, che saranno convocati e saranno molto importanti nella seconda parte della gara per dare varietà all’undici di partenza. Nessuno dei due infatti partirà titolare: in campo ci saranno Politano e soprattutto Stanislav Lobotka, che ha già giocato uno spezzone con la Lazio ed è pronto a riprendersi il ruolo centrale che aveva strappato con prestazioni scintillanti prima di infortunarsi.

Una partita che vale tantissimo contro un’avversaria che negli ultimi anni ha nel Napoli la sua bestia nera: nelle ultime 22 partite contro il Milan, infatti, il Napoli ha perso solo 3 volte, con 8 pareggi e 11 vittorie.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Domenica sera alle ore 20.45 allo Stadio Maradona di Napoli ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Milan, gara valida per la 28° giornata di Serie A TIM. Partita che vale il primato in Serie A, per cui vietato sbagliare per gli uomini di Spalletti.

Formazione praticamente tipo con Ospina in porta, Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly e Mario Rui in difesa; mediana con Fabiàn e Lobotka e in avanti, alle spalle di Osimhen, Politano Zielinski ed Insigne con Elmas possibile outsider.

In casa Milan out Romagnoli, in difesa davanti a Maignan ci saranno Calabria, Kalulu, Tomori ed Hernandez. In mezzo al campo possibile la coppia Tonali-Bennacer con Kessie che potrebbe anche partire più avanzato, alle spalle di Giroud e con ai lati Rafael Leao e uno fra Messias e Saelemaekers.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio

VAR: Paolo Valeri