Napoli-Milan, la situazione biglietti è chiara: “E’ stato un assalto”

C’è grande attesa da parte dei tifosi per il match Scudetto tra Napoli e Milan: è caccia disperata ai biglietti per la sfida del ‘Maradona’.

Napoli 57, Milan 57: è questa la situazione in testa alla classifica di Serie A a pochi giorni dalla super-sfida tra azzurri e rossoneri, potenzialmente decisiva per affossare o alimentare i sogni e le speranze Scudetto delle due compagini. C’era da aspettarsi, quindi, una vera e propria corsa ai biglietti, ed effettivamente così è stato: per l’occasione, il ‘Maradona’ potrà sfruttare ‘solo’ il 75% della sua capienza in ottemperanza alle norme di limitazione della diffusione del contagio da Covid-19, percentuale che limita enormemente la voglia dei tifosi di godersi dal vivo uno spettacolo assoluto.

Troppo poco il 75% per una partita del genere, tanto che l’agognata quota di vendite è già stata raggiunta con diversi giorni d’anticipo, come riferito dal responsabile di Area Sport di TicketOne, Amedeo Bardelli, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ in onda su ‘Radio Marte’: “Sold-out? In pratica sì, anche se sul web si può trovare qualcosa che si libera da sponsor o zone in vendita. Si parla di posti meno belli. La gente si è messa in fila prima dell’apertura della vendita dei biglietti, peraltro riservata solo ai possessori della Fidelity Card del Napoli, è stato un assalto che noi abbiamo ben controllato tra web e punti vendita, dove si può acquistare anche senza tessera: nonostante ciò, abbiamo esaurito tutto. Le due Curve sono andate esaurite in 35-40 minuti: se ci fossero stati due stadi ‘Maradona’ li avremmo riempiti entrambi e ho detto poco. C’è grande entusiasmo, il Napoli sta giocando bene e c’è la speranza di portare a casa il risultato”.

Niente 100% della capienza per Napoli-Milan: “Sarebbe auspicabile”

La capienza al 100% sarebbe stata la condizione ideale per un evento così atteso nella città partenopea: “Io avrei aperto a questa ipotesi già per Napoli-Milan. Siamo in parabola discendente: la gente gira senza mascherina, i locali sono pieni, così come teatri e cinema ovviamente con mascherina. Non capisco perché le manifestazioni all’aperto abbiano tutti questi limiti. Arrivando al 100% potrebbero anche essere abbassati i prezzi, ma onestamente non so quali siano le intenzioni del Napoli”.