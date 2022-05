Mario Rui, addio al Napoli? Resterà in Serie A, ADL punta il sostituto

By

Il Napoli ha preso Mathias Olivera come nuovo terzino sinistro, ma potrebbe anche rischiare di perdere Mario Rui.

Il Napoli con l’arrivo dal Getafe di Mathias Olivera ha finalmente preso il famoso terzino sinistro da affiancare a Mario Rui, visto che negli ultimi anni Faouzi Ghoulam non ha potuto mai garantire una certa continuità a causa dei suoi continui infortuni. Aurelio De Laurentiis ha speso circa 12 milioni di euro più 2 di bonus per aggiudicarsi il terzino uruguaiano.

La società azzurra è stata sicuramente tra le più attive in queste settimane in sede di calciomercato, considerando l’arrivo, per l’appunto, di Olivera e del georgiano Kvaratskhelia ma rischia di perdere anche alcuni giocatori. Infatti, ci sono vari giocatori fondamentali che potrebbero cambiare aria la prossima stagione: Koulibaly, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, David Ospina, Osimhen e Dries Mertens.

Proprio il centravanti belga potrebbe lasciare Napoli per andare a giocare nella Lazio dell’allenatore che gli ha cambiato la carriera, ovvero Maurizio Sarri. L’ex mister del Napoli, infatti, ha chiamato il belga per cercare di convincerlo a trasferirsi la prossima estate nella Capitale. Ma il tecnico toscano, che l’anno scorso ha preso già Hysaj, ha anche l’intenzione di prelevare un altro giocatore azzurro.

Napoli, Sarri vuole portare Mario Rui alla Lazio: Parisi il suo possibile sostituto

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Maurizio Sarri sta premendo Lotito e Tare per prendere Mario Rui dal Napoli. Il portoghese ritroverebbe così il mister che ha avuto sia all’Empoli che al team partenopeo. Se dovesse andare in porto la trattativa tra il calciatore ed i biancocelesti, Aurelio De Laurentiis non si vuole farsi trovare impreparato.

Il patron del Napoli, infatti, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, ha già prenotato dall’Empoli il giovane calciatore Fabiano Parisi. Il terzino sinistro, classe 2000, è stato sicuramente tra le sorprese di quest’anno della squadra allenata da Andreazzoli. Sul giocatore, però, bisogna registrare anche il forte interesse dell’Inter di Beppe Marotta. L’intenzione principale della società partenopea è quella di trattenere Mario Rui, ma si sa che le vie del mercato sono infinite.