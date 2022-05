Mathias Olivera saluta i tifosi del Napoli: le reazioni social

By

Dopo un lungo tiro e molla, dove si pensava anche che l’affare potesse saltare, il Napoli ha ufficializzato con un comunicato pubblicato sui proprio canali l’arrivo di Mathias Olivera dal Getafe. Il terzino sinistro originario dell’Uruguay è arrivato a Napoli nella giornata di martedì, sostenendo visite mediche e firmando il suo contratto, con l’ufficialità arrivata solo nella giornata di ieri

Il Napoli si è accordato con gli Azulones sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro di base fissa ed altri 4 milioni di euro di bonus. Un acquisto importante, con Mathias Olivera che prenderà il posto di Ghoulam sulla fascia sinistra e che rappresenta un netto upgrade rispetto a Mario Rui.

Mathias Olivera si presenta ai tifosi del Napoli: le reazioni social

Con Ghoulam spesso e volentieri a mezzo servizio, il Napoli ha dovuto fare affidamento sempre su Mario Rui o quasi. Adesso gli azzurri hanno acquistato una valida alternativa al portoghese e la sensazione è che l’ormai ex Getafe non ci metterà molto a prendersi il posto da titolare nelle scelte di Spalletti.

Con un post pubblicato su Instagram dal Napoli, Olivera ha salutato i suoi nuovi tifosi, mandando in visibilio i supporters azzurri. Tanti infatti sono stati i commenti entusiasti, con molti che, pur sottolinenando in maniera scherzosa di non aver capito nulla del saluto dell’uruguaiano, gli hanno dato un caloroso benvenuto.

Altri ancora, invece, si sono limitati a tributargli un benvenuto più contenuto, augurandosi che possa fare le fortune del club azzurro. C’è pure, però, chi inneggia ora al ritorno del Matador Edinson Cavani come un utente che ha scritto: “Ora aspettiamo l’altro uruguaiano” piazzando vicino la bandiera dell’uruguay ed il numero 7 che era quello di Cavani quando era al Napoli.

In sole 3 ore, il video postato su Instagram dal Napoli ha raggiunto più di 40 mila likes e tantissime visualizzazioni, con commenti di tifosi che si sono lasciati andare e che per ovvie ragioni non possiamo mostrare qui. Mathias Olivera sarà sicuramente contento del benvenuto ricevuto ed è pronto a ripagare questo affetto sul campo. Di seguito il post del Napoli con il saluto di Mathias Olivera ai itfosi.