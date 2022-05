Il Napoli ha in pugno l’ex Juventus: la richiesta del giocatore

Il Napoli è a caccia di rinforzi per il proprio reparto offensivo e sta puntando un ex giocatore della Juventus. Ecco le sue richieste per vestire la maglia azzurra.

Il reparto offensivo è quello dove ci saranno più cambiamenti in casa Napoli. Il club azzurro non ha deciso ancora cosa vorrà fare con Mertens, Politano e Lozano e per non farsi trovare impreparato sta già cercando di individuare i sostituti. Uno di questi potrebbe essere un campione d’Europa che ha vestito anche la maglia della Juventus.

L’obiettivo porta il nome di Federico Bernardeschi che sarà svincolato non appena aprirà il mercato poiché non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. L’ex Fiorentina viene da anni poco esaltanti, ma al Napoli il giocatore piace e non poco, con gli azzurri che sarebbero pronti a fare un tentativo qualora Bernardeschi proponesse cifre accettabili per il suo sbarco in Campania.

Napoli-Bernardeschi: le richieste dell’ex Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, rispetto al passato non c’è solo l’interesse del Napoli, ma anche il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Il noto giornale campano scrive che se a Bernardeschi venisse proposto un contratto da 3 milioni di euro annuali a stagione, allora ci sarebbero margini per portare la trattativa in porto.

Il Mattino scrive, però, come il Napoli debba affondare il colpo se è intenzionato ad ingaggiare Bernardeschi. Lo stesso ex giocatore della Juventus ha affermato che ci sono offerte, sia dall’Italia che dall’estero ed altre squadre dunque potrebbero inserirsi nella trattativa, anticipando gli azzurri che resterebbero con il cerino in mano.

Il fatto che Bernardeschi possa essere acquistato a parametro zero rappresenta un’occasione ghiotta per molti club e secondo il quotidiano campano il Napoli dovrà essere lesto nel trovare un accordo. Tuttavia, non è detto che la trattativa possa chiudersi in tempi brevi e per questo motivo che Bernardeschi è solo il primo dei tanti nomi nella lista di Giuntoli che si sta guardanddo intorno.

Quest’anno con la Juventus Bernardeschi non ha fatto benissimo, pur risultato forse uno dei meno peggio nella disastrosa annata bianconera. Solo due gol per il campione d’Europa con l’Italia la scorsa estate in 36 presenze, con continue critiche da parte della tifoseria bianconera. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per Bernardeschi per poter rilanciare la propria carriera, con il talento di Carrara che avrebbe anche l’opportunità di continuare a giocare la Champions League.