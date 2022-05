Meret e Ospina, porte girevoli a Napoli: cosa serve per i rinnovi

Il Napoli deve decidere chi sarà il portiere titolare della prossima stagione tra David Ospina ed Alex Meret.

Il Napoli ha annunciato gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera e le conferme di Frank Anguissa e Juan Jesus, ma nonostante queste ufficialità c’è tantissima incertezza intorno alla squadra di Luciano Spalletti. Tanti giocatori, infatti, potrebbero lasciare la piazza partenopea a termine di questa sessione di mercato. Tra i reparti in cui ci possono essere una vera e propria rivoluzione, c’è quello dei portieri.

Sia Alex Meret che David Ospina, infatti, potrebbero cambiare squadra. Luciano Spalletti ha fatto la sua scelta, visto che ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis e a Cristiano Giuntoli la permanenza del colombiano. Il tecnico toscano, di fatto, già quest’anno ha mostrato la sua totale fiducia nell’ex Arsenal, considerando che nelle gare di campionato, al netto di assenze dovute ad infortuni, ha giocato sempre lui.

Da sottolineare che tra i due portieri partenopei non solo Luciano Spalletti ha scelto di far giocare titolare David Ospina, ma anche i suoi predecessori:Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti . Il colombiano, di fatto, ha una personalità apprezzata da tutti nello spogliatoio, garantendo sicurezza al proprio reparto difensivo. La società in queste settimane dovrà compiere una scelta definitiva tra questi due giocatori, ma non c’è ancora nessuna certezza su chi resterà in maglia azzurra.

Il Napoli e Meret attendono la decisione di David Ospina

Come raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, la società partenopea sta attendendo eventuali ‘indicazioni’ di David Ospina per poi decidere su quale strategia ad attuare. Il Napoli vorrebbe che il colombiano resti, ma su di lui bisogna registrare il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’, infatti, avrebbero individuato nell’estremo difensore azzurro il profilo ideale per il ruolo di vice Courtois, visto che Lunin ha chiesto di andare via per giocare con più continuità.

Su Ospina c’è un altro club spagnolo importante, ovvero il Villarreal di Emery. Alex Meret, intanto gradirebbe anche di restare al Napoli, ma a patto della titolarità garantita. Per l’estremo difensore italiano, infatti, un altro anno trascorso da portiere di riserva potrebbe essere molto negativo per il prosieguo della sua carriera.