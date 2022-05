Il Napoli sfida la Juve: nel mirino il “Campione d’Europa”

By

Il Napoli è alla ricerca di giocatori che possano rafforzare il reparto offensivo ed ha messo gli occhi su un campione d’Europa che piace anche alla Juventus.

Grandi manovre di mercato in casa Napoli. Definiti i due acquisti Kvaratskhelia e Mathias Olivera, il club azzurro vuole ora piazzare un colpo importante per rinforzarsi sul serio e dare entusiasmo alla piazza in vista della prossima stagione. Ed in questo senso il Napoli sta pensando di acquistare un giocatore laureatosi campione d’Europa con l’Italia la scorsa estate.

Parliamo di Nicolò Zaniolo, esterno d’attacco della Roma che viene da una stagione più che discreta e dove è stato anche decisivo nella vittoria nella finale dell’Europa Conference League contro il Feyenoord, segnando il gol che è valso la coppa. Ma per convincere la Roma servirà un’offerta davvero importante, con gli azzurri che dovranno vedersela anche con due top club per il giocatore.

Il Napoli su Zaniolo: è sfida a Juventus e Milan

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Zaniolo, ma al momento non c’è stato alcun passo concreto da parte del Napoli se non l’interesse. Zaniolo piace agli azzurri, con la Roma che è anche disposta a cederlo, ma solo nel caso in cui l’offerta soddisfi il club giallorosso.

Secondo il noto quotidiano romano, la Roma chiede almeno 40 milioni di euro per liberare Zaniolo e dovesse arrivare non bloccherà la partenza del giocatore. Cifra abbastanza alta per il Napoli che, inoltre, dovrà vedersela con la Juventus con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Zaniolo da moltissimo tempo.

Sull’esterno d’attacco giallorosso c’è anche l’interesse del Milan che, però, è più freddo rispetto a quello della Juventus. I rossoneri al momento hanno altre priorità sul mercato e fuori, complice anche la situazione societaria che non è ancora molto chiara e che li mette dunque in condizioni di svantaggio rispetto a Napoli e Juventus.

Il Napoli sta osservando sullo sfondo l’evolversi della situazione e sa che con il passare delle settimane Zaniolo potrebbe diventare un’ottima occasione di mercato. Così come il Napoli, anche la Juventus non ha fatto alcuna mossa ufficiale per il giocatore campione d’Europa con l’Italia la scorsa estate ed il club azzurro sta valutando il tutto con grande attenzione.

Quest’anno Zaniolo ha disputato 42 partite stagionali con la Roma, segnato 9 gol e fornito 8 assist in tutte le competizioni. L’unico dubbio che si ha sul giocatore riguarda le sue condizioni fisiche che sono risultate spesso precarie e ne hanno minato il rendimento. E’ innegabile, però, il fatto che Zaniolo sia un giocatore di gran talento è che sarebbe in ogni caso un bel colpo di mercato.