Fabian Ruiz, i particolari che faranno la differenza: quale futuro per lui?

In casa Napoli ci sono tantissimi giocatori che hanno un futuro incerto, tra questi bisogna inserire sicuramente Fabian Ruiz.

E’ trascorsa una settimana dal termine del campionato, ma il Napoli ha già compiuto diverse operazioni di mercato. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale dal mese di gennaio, in entrata il club partenopeo ha già preso il georgiano Kvaratskhelia per circa 10 milioni di euro e Mathias Olivera per 12 milioni di euro più 2 di bonus. De Laurentiis, inoltre, ha annunciato il rinnovo di Juan Jesus ed il riscatto dal Fulham di Frank Anguissa. La permanenza del camerunense è fondamentale per gli equilibri della squadra di Luciano Spalletti che, però, rischia di perdere Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, infatti, potrebbe lasciare il Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato estiva, considerando che il suo contratto scadrà il prossimo anno. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non possono assolutamente rischiare di perdere un calciatore del genere a parametro zero.

Intorno a Fabian Ruiz bisogna registrare l’interesse dei maggiori club della Liga: dal Real Madrid, passando per l’Atletico di Simeone, al Barcellona. I ‘Blancos’ sarebbero’ i favoriti, visto il rapporto tra il giocatore e Carlo Ancelotti, anche se hanno quasi preso Tchouameni dal Monaco per circa 70 milioni di euro. A decidere il futuro del centrocampista, sicuramente, saranno alcuni ‘particolari che faranno la differenza’.

Il Napoli ha ‘tentato’ Fabian Ruiz con una chiacchierata con vista sul Golfo

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli, lo scorso 10 maggio, ha avuto un incontro con Fabian Ruiz per discutere del rinnovo tramite una chiacchierata con vista sul Golfo della città partenopea. Il panorama del capoluogo campano ha rappresentato sicuramente anche una forma di ‘seduzione’.

In questa trattativa, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, i soldi non saranno tutto ma saranno sicuramente la componente principale, visto che sono loro a dare un senso ai rinnovi. Il Napoli, intanto, rischia di veder andar via non solo Fabian Ruiz, ma anche Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, è stato accostato anche a diverse squadra della Bundesliga, tra cui il Bayern Monaco.