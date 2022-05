L’obiettivo del Napoli messo sul mercato: pronto l’assalto azzurro

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo ed un suo obiettivo è stato messo sul mercato, ecco di chi si tratta.

Con gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera, il Napoli ha rinforzato e ringiovanito il proprio reparto offensivo e difensivo. Adesso gli azzurri si stanno concentrando sull’acquisto di un centrocampista per avere maggior qualità e freschezza in mezzo al campo. Ed in questo senso il Napoli può sorridere poiché uno dei suoi obiettivi è stato messo sul mercato.

Gli azzurri sono molto interessati a Mattias Svanberg, centrocampista svedese in forza al Bologna e le ultime notizie che arrivano dall’Emilia sono positive. Questo perché il giocatore sarebbe stato messo sul mercato dalla società felsinea per finanziare i prossimi colpi in entrata dei rossoblu.

Il Napoli pronto ad andare all’assalto per Svanberg

A riportare la notizia è stata la Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna ha scritto di come Svanberg sia uno dei giocatori pronti ad essere sacrificati dalla società rossoblu per finanziare il mercato in entrata. L’altro giocatore in uscita da Bologna è Hickey, terzino che piace al Napoli ma che è molto più vicino ad un trasferimento a Londra, precisamente all’Arsenal.

Anche Svanberg sarebbe molto interessato ad un trasferimento in Premier League, ma se il Napoli dovesse fare un’offerta lo svedese la prenderebbe di sicuro in considerazione. Il Bologna preve di incassare almeno 35 milioni di euro dalla cessione dei due giocatori e valuta Svanberg attorno ai 15 milioni di euro.

Una cifra che il Napoli può sicuramente versare, anche se Giuntoli potrebbe chiedere uno sconto ai rossoblu per avere il centrocampista svedese. Svanberg è da un po’ di tempo sulla lista del Napoli ed ora che è sul mercato il club azzurro è pronto ad andare al suo assalto e piazzare un colpo importante non solo per il presente ma anche per lil futuro.

Svanberg è un mediano classe 1999 che quest’anno è cresciuto davvero molto, firmando anche 3 gol e 3 assist. Lo svedese ha ampi margini di miglioramento e nei prossimi giorni il Napoli potrebbe muoversi concretamente per lui, cercando di strappare subito un accordo con il Bologna ed evitare l’arrivo della concorrenza estera.